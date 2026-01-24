Política |

La Ciudad envió bomberos y brigadistas para combatir los incendios en Chubut

La ayuda fue dispuesta por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El equipo está formado por 30 integrantes de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y siete miembros de la Brigada Forestas de las Reservas Ecológicas.

Un grupo de bomberos y brigadistas con equipamiento de la Ciudad partió este sábado hacia Chubut para colaborar en las tareas de combate del fuego que afecta a esa provincia. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) hizo llegar un pedido formal al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien dispuso la ayuda con personal, vehículos y materiales del Ministerio de Seguridad y de la Subsecretaría de Ambiente, y se comunicó con el gobernador Nacho Torres.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional 26.815, que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integra el esquema de cooperación junto a Nación, provincias y Parques Nacionales para la planificación, coordinación y respuesta ante este tipo de emergencias.

De esta manera, el Gobierno porteño reafirma su compromiso con el trabajo conjunto entre jurisdicciones para enfrentar emergencias ambientales y acompañar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales.

ADEMÁS: Incendios en Chubut: se reactivaron los focos y vuelven a sonar las alarmas por el avance del fuego

ciudadincendios2
El Gobierno de la Ciudad dispuso la ayuda con personal, veh&iacute;culos y materiales.

El Gobierno de la Ciudad dispuso la ayuda con personal, vehículos y materiales.

El equipo de ayuda está formado por:

30 integrantes de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad con elementos especiales para el tratamiento de incendios forestales.

7 integrantes de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas de la Ciudad.

Además de camionetas, cuatriciclos y un camión para traslado de equipamiento.

El incendio en la provincia de Chubut ya afectó a más de 30.000 hectáreas. La emergencia se ve agravada por una combinación de sequía persistente, temperaturas inusualmente altas, vientos intensos y la presencia de extensas zonas de pinares, que favorecen la rápida propagación del fuego.

Esta es la tercera vez que la Ciudad de Buenos Aires envía bomberos a zonas afectadas por incendios forestales.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados