Ciudad: la historia de una vecina que recuperó su casa en Palermo tras 33 años de ocupación

Se trata de un PH, en Ravignani 1779, que presentaba riesgo estructural y los vecinos se quejaban además por ruidos molestos e inseguridad en la zona. En la misma cuadra en la que está la radio “Los 40 principales” y el medio “Hispa”, se llevó a cabo el procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, junto a personal de la Red de Atención y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

“La casa era de mis abuelos y de mi papá. Viví acá desde que nací hasta los 20 años y de un momento a otro nos quedamos en la calle, con todas nuestras cosas y recuerdos adentro. Solo me pude quedar con una foto de mi papá”, contó Analía. “Que el Gobierno de la Ciudad haya empezado a recuperar propiedades es una bendición. Fue una lucha de un montón de tiempo, decían que era una mafia y que se necesitaba mucho dinero para sacarlos. Pero yo nunca perdí las esperanzas”, aseguró la vecina.

TnmTzAPi.jpg Jorge Macri valoró el fallo contra Cristina Kirchner

593 viviendas recuperadas

La casa de Analía es la vivienda recuperada número 593 en el marco de las políticas que impulsa el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para garantizar el respeto por la propiedad privada, mejorar la seguridad y el orden urbano y llevar tranquilidad a los vecinos.

“No voy a permitir que la Ciudad se transforme en lo peor del conurbano. No es el estilo de vida en el que nos gusta vivir a los porteños”, subrayó Jorge Macri. “ Yo tengo que recuperar una Ciudad normal, en donde se respete la ley y en donde no haya okupas”, agregó el Jefe de Gobierno.

Otra vivienda recuperada en Palermo

También en Palermo la Ciudad recuperó la “casa violeta” en Guatemala al 5400 y un edificio de tres pisos en desastrosas condiciones ubicado en Honduras al 5600, frente al canal de televisión América, a unos 400 metros del PH de la familia de Analía Peluso. Ambas propiedades estuvieron tomadas durante más de 10 años y eran un foco de inseguridad en el barrio.

Durante la actual gestión, la Ciudad ya devolvió a sus legítimos dueños el equivalente a más de 300 millones de dólares en viviendas recuperadas.

Entre las restituciones en los últimos dos años figuran edificios como la Casa Blaquier, que estuvo tomada durante más de cuatro décadas en el Casco Histórico, el “Elefante Blanco” de la calle Olazábal al 3400 en Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y una parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

Además, fueron desalojados en Constitución, San Telmo y Flores ex hoteles convertidos en aguantaderos y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución.