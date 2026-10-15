Consejo de la Magistratura: candidatos de la Lista 3 ratifican su compromiso antes la de elección del 20-10

Uno de los ejes centrales fue la selección de magistrados. Biglieri sostuvo que la Lista 3 impulsará la reforma del Reglamento de Concursos planteada por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, incorporando una equiparación entre la trayectoria del abogado independiente y la del funcionario judicial. “Un abogado que lleva años ejerciendo no tiene menos experiencia. Tiene otra experiencia, y esa trayectoria tiene que ser reconocida ”, señaló.

También se refirió a la independencia y al control de los jueces. “Vamos a defender a los jueces frente a cualquier presión, pero al mismo tiempo vamos a exigir que cumplan con sus deberes. Siempre digo que un juez es bueno, pero si se lo controla es mejor”.

En esa línea, Biglieri planteó impulsar la sanción del Código de Ética Judicial y procedimientos disciplinarios eficaces, con plazos razonables, para evitar que las denuncias se paralicen o queden cajoneadas.

Sobre el ejercicio profesional, agregó que “detrás de cada regulación hay trabajo. Las leyes de honorarios están para cumplirse y la representación de la abogacía tiene que defenderlas cuando no se respetan ”.

Claudia Sarmiento, candidata por San Juan, remarcó que “el federalismo tiene que reflejarse en las decisiones del Consejo. Cada provincia tiene sus problemas y prioridades, y después de haber recorrido el país tenemos la responsabilidad de llevar esas realidades al lugar donde se decide”.

La lista está encabezada por Alberto Biglieri, acompañado por Claudia Sarmiento, de San Juan; Eduardo Bittar, de Córdoba; y Jazminka Mihaljevic, de Mendoza. Como suplentes integran la nómina Carlos Más Vélez y Guillermo Lipera, de la Ciudad de Buenos Aires; Ana Ruiz O’Neill, de Córdoba; y Carolina Grillo, de Corrientes.

En el cierre, los oradores llamaron a los colegas a ir a votar, compartir los compromisos asumidos y participar activamente de la elección del próximo 20 de octubre.

Biglieri resumió el objetivo de la Lista 3: “Queremos que en el Consejo de la Magistratura haya abogados y abogadas que defiendan a la profesión y trabajen para mejorar el funcionamiento cotidiano de los tribunales. Ese es el compromiso de la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía”.