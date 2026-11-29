Y continúa explicando: "Tal es así que el conflicto comenzó en 2020 como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales, mutó luego a un reclamo económico civil de daños y perjuicios y, al no avanzar, en 2022 la denunciante y su abogado lo transformaron en una acusación penal. Para construir esta denuncia se realizó una descontextualización completa de lo que significa una vocación dentro de la Iglesia Católica".

"Precisamente por eso -continúa el comunicado-, la prelatura considera que la indagatoria es necesaria. Es el ámbito procesal en el que las personas convocadas podrán, finalmente y con todas las garantías, responder a las alegaciones, aportar documentación y contextualizar los hechos". Y finaliza: "El Opus Dei mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales y confía en que, a través del proceso, la verdad prevalecerá".

Un indemnización de 5.000.000 millones de dólares

Fuentes familiarizadas con el caso, indicaron a Popular que todo comenzó en septiembre de 2020, cuando Sebastián Sal, un abogado que había sido miembro del Opus Dei, se presentó ante la prelatura afirmando representar a 44 mujeres que fueron numerarias auxiliares de la institución y reclamó la regularización de aportes previsionales.

Según señalaron esos informantes, las autoridades del Opus Dei lo recibieron pero debido a la escasa información aportada por el letrado no se pudo analizar la situación previsional de cada persona. Por ello -agregaron- en 2022 las autoridades de la prelatura de Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender los hechos y el contexto en el que tuvieron lugar y poder dar las respuestas adecuadas. A fines de ese mismo año -añadieron- se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución para da una solución personalizada ante posibles reclamos.

Una sola presunta víctima de las 44 iniciales

Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas, "la información suministrada por el letrado no era precisa: 44 mujeres presuntas damnificadas, hace muchos años (desde 1972) y sin ninguna documentación o testimonio de respaldo que ayudara a comprender el reclamo y su justicia".

"Durante las conversaciones con el letrado -agregaron- insistía en el reclamo de una indemnizaciòn de 5 millones de dólares para todas las presuntas víctimas, algo que extrañaba a las autoridades del Opus Dei, porque al tratarse de aportes previsionales la inmensa mayorìa de esos casos estaba prescripto".

Tras esas conversaciones fallidas, el abogado querellante presentó una denuncia ante la Procuraduría Especializada en trata y Explotación de Personas (Protex), aportando las apariciones en la prensa de algunas mujeres que habían sido miembros del Opus Dei. Sin embargo, la denuncia fue hecha por una sola persona de las 44 originales.

En junio de 2023, la Protex efectuó la denuncia formal ante el fuero federal en lo penal. El juez federal que recibió la denuncia delegó la investigación en la fiscalía correspondiente. Después de realizar ciertas medidas investigativas, la fiscalía presentó al juez en agosto de 2024 el resultado de su investigación por la comisión del presunto delito de trata de personas en un solo caso y no en los 44 originales.

El 25 de noviembre pasado, el magistrado a cargo de la causa, dispuso citar a tres antiguas autoridades de la instituciòn religiosa en Argentina.

La prelatura del Opus Dei en Argentina niega firmemente la acusación y ha puesto disposición todos sus registros y las autoridades citadas a declarar lo harán en tiempo y forma.

La resolución del caso está en manos del juez.