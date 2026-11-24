La presentación de Marcela Pagano

Según el texto presentado por la diputada, la “senadora fue imputada por estafa en una causa penal por la entrega de títulos sin validez oficial, que terminó por suspensión del juicio a prueba. Ese antecedente no fue examinado por ninguna autoridad antes de designarla. Pido que, antes de autorizar el juramento del artículo 2.º de la ley 24.937, V.E. reúna los antecedentes que se indican en el capítulo IV, oiga a la interesada y los ponga a consideración del H. Senado, para que ratifique o rectifique la designación con ese dato a la vista”.

“El planteo se funda en el criterio que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación fijó el 29 de octubre de 2026 al remover al juez Gastón Alberto Salmain: un antecedente de más de veinte años sigue siendo un dato esencial para juzgar la idoneidad, y tiene que estar a la vista de quien evalúa. Lo que se exige a quien aspira a ser juez debe exigirse también a quien va a seleccionar, sancionar y acusar a los jueces”, agregó en su presentación.

Según la denuncia de Pagano, el 19 de noviembre pasado “la Presidenta del H. Senado firmó el decreto que designa a los cuatro representantes de esa Cámara en el Consejo para el período 2026-2030. Fueron nombrados titulares los senadores María Florencia López y Eduardo de Pedro (bloque justicialista), Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza) y Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical). El suplente de la senadora Márquez es el senador Gonzalo Guzmán Coraita (Infobae, 19/11/2026)”.

“Según esa misma crónica, el decreto se apoyó en un dictamen del Secretario Parlamentario sobre la cantidad de integrantes de cada bloque, y ningún bloque lo objetó. La discusión fue numérica: a qué bloque correspondía cada lugar. No hay constancia de que se hayan examinado los antecedentes de las personas propuestas. El juramento todavía no fue recibido. V.E. viene autorizando cada incorporación por acordada, a pedido de la Vicepresidencia del Consejo (acordadas 33/2026, 34/2026 y 36/2026)”, agregó.

El argumento basado en el caso Salmain

Uno de los fundamentos centrales de la impugnación es el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que el 29 de octubre de 2026 dispuso la remoción del juez federal Gastón Salmain por mal desempeño.

Pagano sostuvo que ese antecedente estableció que los hechos antiguos pueden resultar relevantes para evaluar la idoneidad de quienes integran el sistema judicial y que deben estar a disposición de las autoridades encargadas de esa evaluación.

En ese sentido, planteó que el mismo criterio debería aplicarse a los integrantes del Consejo de la Magistratura, organismo que interviene en la selección de jueces, ejerce facultades disciplinarias y participa en los procesos de acusación.

La presentación también argumentó que el antecedente de Márquez guarda relación con las funciones del Consejo, debido a que la investigación penal estuvo vinculada con la presunta entrega de títulos sin reconocimiento oficial y el organismo tiene entre sus atribuciones la evaluación de antecedentes académicos de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.