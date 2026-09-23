Llega la cuarta edición de La Noche de los Bares Notables de la Ciudad

El jueves se realizará la clásica cita porteña con emblemáticos espacios gastronómicos abiertos entre las 17:00 y la medianoche en 25 barrios de la Ciudad.
Llega la cuarta edición de La Noche de los Bares Notables, con más de 130 propuestas culturales para disfrutar de los bares notables de la ciudad. Conciertos en bares, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados por los bares más emblemáticos y mucho más. La programación completa está disponible en festivalesba.org.
Más de 75 bares notables abrirán sus puertas para que vecinos y turistas disfruten de una programación especial en 25 barrios porteños.
La Noche de los Bares Notables es una iniciativa de la Ciudad para celebrar y destacar el valor cultural y el alma de los bares notables porteños, considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y elemento indiscutible de la identidad de los porteños.
Este año participarán espacios que se sumaron recientemente a la lista de Bares Notables de Buenos Aires, como el Josephina 's Café de Recoleta y la Confitería El Greco de Caballito, el Bar Conde de Colegiales, La Escuela de Nuñez, entre otros.
Las actividades incluyen shows musicales, recorridos guiados por el circuito de bares de la calle Florida, la Av. Callao y el Casco Histórico de Buenos Aires; muestras de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.
Los Bares Notables de la Ciudad son parte del patrimonio cultural y de la identidad de los porteños. “Se considera bar notable a aquellos bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local, le otorgan un valor propio” (Ley 35/98. Ciudad de Buenos Aires). Ser un bar notable establece una responsabilidad en la conservación del espíritu del lugar, el servicio que se brinda y la promoción de la historia y la cultura ciudadana.
La Noche de los Bares Notables se suma a BA24H, la política integral de gestión de la nocturnidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene por objetivo ordenar y potenciar la noche para que quienes viven, trabajan, invierten y la disfrutan puedan hacerlo en mejores condiciones, promoviendo la convivencia con los vecinos e impulsando al mismo tiempo el desarrollo de la economía del entretenimiento nocturno como motor de empleo, consumo y crecimiento económico.
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