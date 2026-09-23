Esta jornada intenta visibilizar la crisis del sector, escuchar testimonios y armar propuestas concretas para mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias.
El próximo miércoles 30 de septiembre, a las 15, el Argentino Juvenil Club de City Bell -calle 19 y Cantilo 473- será la sede del primer encuentro del “Movimiento Social ante la Emergencia en Discapacidad”. Lo organizan el Espacio Cultural La Carpintería y el club, conocido como El Juve. La jornada apunta a visibilizar la crisis del sector, escuchar testimonios y armar propuestas concretas para mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias.
No se trata un acto partidario ni un festival sino de un espacio de diálogo territorial, el propio José “Pepe” Alfano, referente de La Carpintería, presentó el encuentro como un llamado a la acción y a la solidaridad. “El activismo de Ian y esta causa por la discapacidad son mi razón para seguir militando en política” expresó. En el evento estará presente Estará Marlene Spesso, madre del activista platense Ian Moche, para contar su experiencia.
El club -institución de barrio con 80 años- abre su predio social -no solo las canchas- a una causa que cruza deporte, cultura y derechos. Recientemente, La Carpintería y el Cine del Barrio fueron reconocidos por el Concejo Deliberante de La Plata por su trabajo de inclusión.
La acción social del evento se resume en tres ejes: dar voz a familias y personas con discapacidad en un club de barrio; articular organizaciones culturales y deportivas locales con el reclamo nacional; y convertir el testimonio (el de Spesso y la figura de Ian) en un disparador de propuestas, no solo de denuncia.
Ian Moche -Ian Lescano-, de La Plata, es un adolescente autista que desde los 8 años da charlas sobre neurodivergencia junto a su mamá. Recorrió el país y el exterior, tiene cientos de miles de seguidores y se volvió un símbolo del reclamo cuando, en 2025, el presidente Javier Milei retuiteó mensajes que criticaban su activismo. Marlene Spesso -su madre- denunció que el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le habría dicho que un hijo con discapacidad era “un problema de la familia, no del Estado”. Esa frase recorrió marchas, Congreso y redes.
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida por Diputados y Senado, promulgada y, en la práctica, aplicada a medias. Buscaba regularizar pagos a prestadores (centros de día, transporte, terapias, escuelas), actualizar aranceles, reforzar pensiones no contributivas, fortalecer la ANDIS y sostener el cupo laboral.
Organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad advierten deudas, atraso arancelario, riesgo de cierre de prestadores y recortes de pensiones. En 2025 y 2026 hubo movilizaciones en Plaza de Mayo y el Congreso, abrazos al Garrahan y amparos colectivos. Un juez federal de Campana ordenó aplicar la ley de inmediato; el Gobierno apeló. La norma vigente vence el 31 de diciembre de 2026; la oposición quiere prorrogarla hasta 2027. Esta misma semana las comisiones de Diputados debaten esa prórroga y un proyecto oficial “superador”.
La cita es el 30 de septiembre, 15 horas, Argentino Juvenil Club, 19 y Cantilo, City Bell, Provincia de Buenos Aires. Entrada abierta a quien quiera sumarse al diálogo.
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