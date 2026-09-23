Primer encuentro del Movimiento Social ante la Emergencia en Discapacidad

Ian Moche -Ian Lescano-, de La Plata, es un adolescente autista que desde los 8 años da charlas sobre neurodivergencia junto a su mamá. Recorrió el país y el exterior, tiene cientos de miles de seguidores y se volvió un símbolo del reclamo cuando, en 2025, el presidente Javier Milei retuiteó mensajes que criticaban su activismo. Marlene Spesso -su madre- denunció que el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le habría dicho que un hijo con discapacidad era “un problema de la familia, no del Estado”. Esa frase recorrió marchas, Congreso y redes.

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida por Diputados y Senado, promulgada y, en la práctica, aplicada a medias. Buscaba regularizar pagos a prestadores (centros de día, transporte, terapias, escuelas), actualizar aranceles, reforzar pensiones no contributivas, fortalecer la ANDIS y sostener el cupo laboral.

José “Pepe” Alfano, referente de La Carpintería,

Organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad advierten deudas, atraso arancelario, riesgo de cierre de prestadores y recortes de pensiones. En 2025 y 2026 hubo movilizaciones en Plaza de Mayo y el Congreso, abrazos al Garrahan y amparos colectivos. Un juez federal de Campana ordenó aplicar la ley de inmediato; el Gobierno apeló. La norma vigente vence el 31 de diciembre de 2026; la oposición quiere prorrogarla hasta 2027. Esta misma semana las comisiones de Diputados debaten esa prórroga y un proyecto oficial “superador”.

La cita es el 30 de septiembre, 15 horas, Argentino Juvenil Club, 19 y Cantilo, City Bell, Provincia de Buenos Aires. Entrada abierta a quien quiera sumarse al diálogo.