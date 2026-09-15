Se presentan cuatro listas de abogados para las elecciones del Consejo de la Magistratura

Alberto Biglieri, primer candidato titular de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía para representar a la profesión en el Consejo de la Magistratura

1 - Unidad en Defensa de la Abogacía

La lista está encabezada por Alberto Biglieri como primer candidato titular. Se trata de un abogado administrativista de amplia trayectoria que actualmente se desempeña como interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y se desempeñó tanto en ámbitos académicos y judiciales como de representación profesional.

La segunda candidata titular es Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial.

Los otros dos candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar -actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba- y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Como suplentes se presentan Carlos Mas Vélez -actual presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad-, Ana Silvia Ruiz O’Neill -vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville-, Guillermo Martín Lipera -expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires- y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.

2 - Abogacía por la Libertad

Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante local. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación y estuvo al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. En 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.

La segunda candidata titular es Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei y también estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.

Completan los lugares titulares Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael con trayectoria colegial e identificación con LLA, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Entre los suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, asesor jurídico de la Fiscalía de Estado de Neuquén; Alejandra Paulina Brasesco, gerenta de Legales de Pampa Energía; Matías Sabaté, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tucumán y ex apoderado de LLA en esa provincia; y María Laura Álvarez, responsable de la Agencia Territorial San Isidro de la Secretaría de Trabajo y apoderada de la lista.

3 - Abogacía Unida y Dignidad Profesional

La primera candidata titular es Itatí Demarchi Arballo, de Córdoba, actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Abogada laboralista, su trayectoria está vinculada al Derecho del Trabajo y a la actividad institucional dentro de las organizaciones profesionales.

En segundo lugar, entre los titulares se presenta Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Los restantes lugares titulares corresponden a Julia Toyos, de Salta y presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de esa provincia, y Andrés Abramovich, actual vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.

Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús; Andrés Ayale, vicepresidente de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires; Mirta Elisa Merelles, vinculada al Colegio de Abogados de Corrientes; y Marcelo Álvarez, ex presidente del Colegio de Abogados de San Juan.

4 - Abogacía Federal

Esta lista está encabezada por Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata, como primer candidato titular . Fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata. Durante 2026 fue incorporado además a la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La segunda candidata titular es Sandra Silvina París, también de La Plata y actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputada bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura provincial en representación de la Legislatura.

Los otros candidatos titulares son Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, y Myriam Beatriz Londero, quien participó de la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba.

Como suplentes figuran Juan Manuel Aráoz Ortega, actual secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; Alejandra Marcela Lázzaro, secretaria de Cámara de la Cámara Nacional Electoral; Carlos Gustavo Ensinck, vocal del Colegio de Abogados de Rosario y ex presidente de esa institución; y Laura Ángela Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial.