Córdoba priorizó a la prensa internacional durante la visita del Papa León XIV

En Córdoba, en cambio, la instalación de un espacio destinado a la prensa internacional permitió mostrar otra forma de organizar la recepción de quienes llegaron para acompañar la visita del Pontífice: con comodidades orientadas al trabajo y a las necesidades de la cobertura periodística.

En una visita marcada por los mensajes de humildad, encuentro y cercanía del papa León XIV, la diferencia entre ambos espacios dejó una imagen significativa: mientras una carpa fue noticia por los privilegios de sus invitados, la otra buscó brindar mejores condiciones a quienes tenían la responsabilidad de contarle al mundo lo que sucedía en la Argentina