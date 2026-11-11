Córdoba priorizó a la prensa internacional durante la visita del Papa León XIV

Tras la partida del Santo Padre -luego de tres días de intensa actividad pastoral- es dable destacar el contraste entre la acción del Gobierno cordobés y el nacional a la hora de brindar facilidades especiales a quienes realmente las necesitan.
El Gobierno de Córdoba dispuso un espacio especialmente acondicionado para facilitar el trabajo de los periodistas internacionales que llegaron a la provincia para cubrir la misa del Papa León XIV en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
La visita del Santo Padre a la Argentina dejó imágenes de concentraciones masivas y pacíficas, pero también diferencias en la organización de los espacios destinados a quienes participaron de las celebraciones. En Córdoba, donde el Santo Padre celebró una misa en FAdeA, el Gobierno provincial instaló una carpa destinada a los periodistas internacionales que viajaron especialmente para cubrir el acontecimiento.
El espacio fue pensado para que los profesionales de prensa pudieran desarrollar sus tareas en condiciones cómodas, con un lugar de trabajo adecuado para acompañar la cobertura de un evento de repercusión mundial. La iniciativa puso el foco en facilitar la labor periodística y contribuir a que las imágenes y noticias de la visita papal llegaran a distintos países. La periodista Mercedes Ninci -acreditada por el Vaticano para cubrir la gira del Papa por Uruguay, Argentina y Perú- lo destacó en la cuenta de Instagram de Radio Mitre.
La propuesta contrastó con lo ocurrido un día antes en la Ciudad de Buenos Aires, donde la carpa VIP montada en las inmediaciones del Monumento de los Españoles por el Gobierno Nacional quedó en el centro de la polémica. El sector, reservado para funcionarios, personalidades y celebridades, contó con ubicaciones preferenciales, mobiliario especial y un servicio de catering diferenciado, lo que generó cuestionamientos por los privilegios otorgados a determinados invitados.
En Córdoba, en cambio, la instalación de un espacio destinado a la prensa internacional permitió mostrar otra forma de organizar la recepción de quienes llegaron para acompañar la visita del Pontífice: con comodidades orientadas al trabajo y a las necesidades de la cobertura periodística.
En una visita marcada por los mensajes de humildad, encuentro y cercanía del papa León XIV, la diferencia entre ambos espacios dejó una imagen significativa: mientras una carpa fue noticia por los privilegios de sus invitados, la otra buscó brindar mejores condiciones a quienes tenían la responsabilidad de contarle al mundo lo que sucedía en la Argentina
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