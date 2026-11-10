Cómo estará el tiempo para las actividades del Papa León XIV: lluvias en Córdoba, pero no en Buenos Aires

Después de su paso por Córdoba, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires. Allí, cerca de las 20:15, encabezará una multitudinaria vigilia de oración junto a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Para ese momento, el SMN anticipa cielo parcial a mayormente nublado y vientos del norte que luego cambiarán al noreste. Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 26 grados.

De esta manera, las condiciones meteorológicas en Buenos Aires serán más favorables para el desarrollo de las actividades previstas durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.