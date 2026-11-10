Cómo estará el tiempo para las actividades del Papa León XIV: lluvias en Córdoba, pero no en Buenos Aires

El SMN anticipa chaparrones y tormentas aisladas durante la visita del Pontífice a Córdoba, mientras que en CABA no se esperan precipitaciones durante la vigilia con los jóvenes.
El Papa León XIV celebrará este martes por la mañana una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa chaparrones durante las primeras horas del día y tormentas aisladas por la tarde en la capital provincial.
Las condiciones climáticas podrían complicar el traslado de los fieles que se acerquen a FAdeA para participar de la celebración. No obstante, las posibles precipitaciones no impedirían que miles de personas concurran para acompañar al Sumo Pontífice, en una muestra de fe similar a la que se observa durante la tradicional Peregrinación Juvenil a la Basílica de Luján.
De acuerdo con el SMN, se esperan chaparrones durante la mañana del martes y tormentas aisladas por la tarde, mientras que las condiciones mejorarían hacia la noche. Además, se prevén vientos del norte que rotarán al noreste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27.
El panorama meteorológico será diferente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde no se pronostican lluvias y se espera cielo parcial a mayormente nublado.
Después de su paso por Córdoba, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires. Allí, cerca de las 20:15, encabezará una multitudinaria vigilia de oración junto a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Para ese momento, el SMN anticipa cielo parcial a mayormente nublado y vientos del norte que luego cambiarán al noreste. Las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 26 grados.
De esta manera, las condiciones meteorológicas en Buenos Aires serán más favorables para el desarrollo de las actividades previstas durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.
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