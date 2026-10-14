Corrientes: el gobernador recorrió las zonas afectadas por la emergencia hídrica

Para atender la urgencia de las familias evacuadas, Valdés desplegó en el terreno a los Ministerios de Seguridad, Obras Públicas y Desarrollo Social, que ya concretaron la entrega de los primeros módulos de asistencia. En paralelo a este operativo logístico, Valdés subrayó la proyección de un albergue seguro para los damnificados para reubicar las familias.

El intendente de Apipé, Gustavo Figueredo, detalló: “Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados, y sobre las problemáticas que atravesamos en cada crecida”. Valoró la importancia de que “se apersone hasta aquí para que conozca de cerca la situación, más allá de que es muy atento con la Isla y siempre estuvieron con nosotros”, y “con el compromiso nuevamente de trabajar en conjunto para enfrentar esto”. “Estamos contenidos por el Gobierno provincial”, agregó.

El Gobernador mantuvo un encuentro con el intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás y los equipos de Desarrollo Social, Infraestructura y Producción para coordinar la asistencia a las familias evacuadas en la localidad y en Apipé Chico, donde ya se inició con el traslado de animales.

Monitoreo permanente

Según indicaron las autoridades correntinas, la situación actualmente está controlada y se mantiene desde el Gobierno de la provincia un monitoreo permanente. Los trabajos que se hicieron de prevención y anticipación ante el fenómeno de El Niño permiten hoy actuar de manera inmediata y coordinada para acompañar y dar respuesta a las familias. Cabe destacar que desde la provincia se realizaron obras hídricas, de canalización y de entubamiento en distintas localidades para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

El Gobierno provincial monitorea la situación de manera constante y, de acuerdo a cómo se presenten las condiciones climáticas en los próximos días, se tomarán las precauciones adecuadas. Es fundamental seguir las recomendaciones y mantenerse informado por canales oficiales.