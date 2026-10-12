Pueblos originarios rechazan el "Día de la Raza" y convocan a una protesta contra el gobierno frente a la casa de Cristina Kirchner

La polémica se reavivó luego de que el Gobierno nacional volviera a identificar el feriado del 12 de octubre como Día de la Raza en el calendario oficial de 2026, en reemplazo de la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecida en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Desde el Ejecutivo, la fecha remite a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y al proceso de intercambio entre Europa y el continente americano. Sin embargo, la decisión abrió una discusión sobre la interpretación histórica de ese acontecimiento y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

El descubrimiento de Cristóbal Colón.

Además, el cambio de nombre convive con una controversia legal: la Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, mantiene la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural para el feriado. Por eso, la modificación del calendario oficial no implica por sí sola una reforma automática de la norma aprobada por el Congreso.

La denominación del 12 de octubre también varía según el país. Bolivia lo conmemora como Día de la Descolonización; Chile, como Día del Encuentro de Dos Mundos; y Venezuela, como Día de la Resistencia Indígena. En Colombia se utiliza el nombre Día de la Raza y la Hispanidad, mientras que en España la fecha coincide con su Fiesta Nacional.