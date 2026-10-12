Pueblos originarios rechazan el "Día de la Raza" y convocan a una protesta contra el gobierno frente a la casa de Cristina Kirchner

La jornada incluirá actividades culturales y ceremonias ancestrales en San José 1111. Las organizaciones cuestionan que se volvió a denominar al feriado del 12 de octubre como lo era antes en el calendario oficial, en reemplazo al "Día de la Diversidad Cultural", cambio que se hizo en el año 2010.
Organizaciones de pueblos originarios convocaron a una concentración este lunes a las 15 frente al edificio donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad se realizará en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural y en rechazo a la recuperación del nombre Día de la Raza.
Durante el encuentro habrá distintas expresiones artísticas y culturales, entre ellas un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a la ex mandataria, danzas folclóricas paraguayas y música en vivo. La convocatoria busca visibilizar los reclamos de las comunidades indígenas y reafirmar sus reivindicaciones históricas.
"Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos. Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como Presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado", expresaron los organizadores.
En el cierre de su mensaje, las organizaciones también manifestaron su rechazo a la extranjerización de las tierras y a la persecución de las comunidades indígenas. "Defendemos nuestra madre Tierra y decimos 'NO' a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios", concluyeron.
La polémica se reavivó luego de que el Gobierno nacional volviera a identificar el feriado del 12 de octubre como Día de la Raza en el calendario oficial de 2026, en reemplazo de la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecida en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Desde el Ejecutivo, la fecha remite a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y al proceso de intercambio entre Europa y el continente americano. Sin embargo, la decisión abrió una discusión sobre la interpretación histórica de ese acontecimiento y el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Además, el cambio de nombre convive con una controversia legal: la Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, mantiene la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural para el feriado. Por eso, la modificación del calendario oficial no implica por sí sola una reforma automática de la norma aprobada por el Congreso.
La denominación del 12 de octubre también varía según el país. Bolivia lo conmemora como Día de la Descolonización; Chile, como Día del Encuentro de Dos Mundos; y Venezuela, como Día de la Resistencia Indígena. En Colombia se utiliza el nombre Día de la Raza y la Hispanidad, mientras que en España la fecha coincide con su Fiesta Nacional.