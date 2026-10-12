Por la lluvia, cancelaron la movilización de pueblos originarios frente a la casa de Cristina Kirchner

La convocatoria estaba prevista para este las 15 en San José 1111, en rechazo a la restitución del nombre Día de la Raza, pero las condiciones climáticas obligaron a suspenderla.
La movilización de organizaciones de pueblos originarios frente a la casa de Cristina Kirchner fue suspendida por la lluvia y no se realizó este lunes como estaba previsto. La convocatoria había sido anunciada para las 15 en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
La protesta buscaba rechazar la restitución de la denominación Día de la Raza para el feriado del 12 de octubre y reivindicar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La suspensión fue confirmada por Horacio Pietragalla, diputado de Fuerza Patria, a través de su cuenta en la red social X.
“Se suspende por lluvia”, informó el legislador, en referencia a la actividad organizada por agrupaciones de pueblos originarios y de la Patria Grande. La jornada contemplaba distintas expresiones culturales y artísticas para acompañar el reclamo.
Los organizadores habían explicado que el objetivo era reivindicar el cambio de denominación establecido en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. “Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos”, señalaron en un comunicado difundido el domingo. También plantearon su rechazo a lo que consideran una mirada colonizadora de la historia argentina.
Entre las actividades previstas para la movilización figuraban un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a Cristina Kirchner, danzas folclóricas paraguayas y música en vivo. La convocatoria también incluía consignas vinculadas con la defensa de los territorios y la protección de los derechos de las comunidades originarias. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar el encuentro.
La protesta se enmarca en la controversia generada por la decisión del Gobierno nacional de volver a utilizar la denominación Día de la Raza para el 12 de octubre. La administración de Javier Milei fundamentó el cambio en la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y en el proceso de intercambio entre ambos continentes. La modificación reavivó el debate sobre cómo se recuerda ese episodio histórico y qué lugar ocupan los pueblos originarios en esa interpretación.
No obstante, la Ley 27.399 mantiene la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural para el feriado del 12 de octubre, lo que abrió una discusión sobre el alcance legal del cambio impulsado por el Ejecutivo. En su convocatoria, las organizaciones también expresaron su rechazo a la extranjerización de los territorios y a la persecución de las comunidades originarias.
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