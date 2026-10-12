Por la lluvia, cancelaron la movilización de pueblos originarios frente a la casa de Cristina Kirchner

Entre las actividades previstas para la movilización figuraban un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a Cristina Kirchner, danzas folclóricas paraguayas y música en vivo. La convocatoria también incluía consignas vinculadas con la defensa de los territorios y la protección de los derechos de las comunidades originarias. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar el encuentro.

Cristina en su balcón en San José 1111.

La protesta se enmarca en la controversia generada por la decisión del Gobierno nacional de volver a utilizar la denominación Día de la Raza para el 12 de octubre. La administración de Javier Milei fundamentó el cambio en la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y en el proceso de intercambio entre ambos continentes. La modificación reavivó el debate sobre cómo se recuerda ese episodio histórico y qué lugar ocupan los pueblos originarios en esa interpretación.

No obstante, la Ley 27.399 mantiene la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural para el feriado del 12 de octubre, lo que abrió una discusión sobre el alcance legal del cambio impulsado por el Ejecutivo. En su convocatoria, las organizaciones también expresaron su rechazo a la extranjerización de los territorios y a la persecución de las comunidades originarias.