Florencia Peña deja LUZU TV: tras la "fake news" sobre Jorge Messi

Según relató, segundos después de mencionarla al aire le advirtieron que no estaba confirmada. También remarcó que considera grave lo sucedido y volvió a disculparse con quienes pudieron haberse sentido afectados. "Yo di la cara, pido mis disculpas sentidas y profundas", afirmó.

Consultada sobre eventuales sanciones, insistió en que la responsabilidad debía ser analizada internamente por quienes validaron originalmente la información.

El comunicado oficial

Más tarde, LUZU TV difundió un comunicado en sus redes sociales en el que calificó lo ocurrido como un hecho "inadmisible".

YQZn5EAB-_720x0__1 En un comunicado oficial, el canal calificó como "inadmisible" la difusión de información sensible sin verificación previa.

La empresa señaló que lamenta profundamente la situación y destacó que la difusión de información sensible sin verificación previa contradice los criterios editoriales del canal.

Además, informó que las autoridades resolvieron desvincular a todos los responsables involucrados y que Florencia Peña dará un paso al costado de la señal.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", concluyó el texto oficial.