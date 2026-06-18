Florencia Peña deja LUZU TV: tras la "fake news" sobre Jorge Messi

La conductora volvió a referirse al episodio ocurrido en vivo, atribuyó el error a una información recibida desde producción y la señal confirmó cambios en el equipo.
Florencia Peña volvió a pedir disculpas públicamente luego de haber difundido al aire una información falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, pero horas después de sus declaraciones, LUZU TV informó que la actriz dejará de formar parte de la señal y comunicó además la desvinculación de los responsables involucrados en el episodio.
La conductora habló con un cronista de América TV a la salida de los estudios y aseguró que la información le fue transmitida mientras estaba al aire. Visiblemente afectada, explicó que replicó el dato luego de recibirlo por la comunicación interna del programa.
"Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas", expresó.
Durante la entrevista, Peña sostuvo que no contaba con herramientas para verificar la información en ese momento y señaló que desde la producción le indicaron que comunicara la noticia.
Según relató, segundos después de mencionarla al aire le advirtieron que no estaba confirmada. También remarcó que considera grave lo sucedido y volvió a disculparse con quienes pudieron haberse sentido afectados. "Yo di la cara, pido mis disculpas sentidas y profundas", afirmó.
Consultada sobre eventuales sanciones, insistió en que la responsabilidad debía ser analizada internamente por quienes validaron originalmente la información.
Más tarde, LUZU TV difundió un comunicado en sus redes sociales en el que calificó lo ocurrido como un hecho "inadmisible".
La empresa señaló que lamenta profundamente la situación y destacó que la difusión de información sensible sin verificación previa contradice los criterios editoriales del canal.
Además, informó que las autoridades resolvieron desvincular a todos los responsables involucrados y que Florencia Peña dará un paso al costado de la señal.
"Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", concluyó el texto oficial.
comentar