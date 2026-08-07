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Se desató un incendio en un edificio pegado al de Cristina Kirchner

El siniestro se desató en el edificio lindero al que reside la expresidenta, en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Se desató un incendio en un departamento ubicado en un edificio lindero al que vive, y está detenida, la ex presidenta Cristian Fernández de Kirchner, en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El fuego comenzó pasadas las 15:30 en el piso 3.

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y personal del SAME trabajan en el lugar y están evacuando a los vecinos afectados por el incendio. Informaron que hay 2 adultos con inhalación de humo que fueron trasladados al Hospital Penna.

Pasadas las 16, Bomberos informaron que no había más pacientes en el interior del edificio y que procederían a la segunda revisión que consiste en el despeje que se realiza piso por piso.

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