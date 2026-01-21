Tensión y represión en la marcha de los jubilados: gas pimienta y forcejeos cerca del Congreso

Según informaron fuentes policiales, el cruce se produjo cuando personal de brigada, ubicado en el segundo y tercer cordón del operativo, solicitó el DNI a dos personas. En el primer cordón se encontraba la Policía Federal, en cumplimiento del protocolo antipiquetes. “Se produjo una incidencia entre manifestantes y personal policial en momentos que intentaban identificar a dos enmascarados. Por el momento no se informaron lesiones hacia el personal policial”, señalaron.

De acuerdo al parte oficial, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña se observó un motovehículo sin dominio visible junto a dos hombres. Al acercarse los efectivos, la moto se retiró del lugar y quedaron las dos personas, a quienes se procedió a identificar. En ese contexto, uno de los hombres se arrojó al suelo y el otro comenzó a entorpecer el accionar policial. La situación derivó en la aglomeración de manifestantes, que comenzaron a lanzar objetos contra los efectivos, por lo que la Policía formó un cordón “para tranquilizar la situación”.

Marcha de los jubilados La movilización de jubilados frente al Congreso derivó en incidentes con la Policía (Captura TN)

Desde la fuerza aclararon que no hubo detenidos y que un efectivo resultó con un golpe en el rostro. Sin embargo, testigos indicaron que los disturbios escalaron sobre la avenida Rivadavia, frente al edificio de la Auditoría General de la Nación, a pocos metros del Congreso. Allí, según el relato recogido por un móvil de TN, la Policía intentó detener a un joven que participaba de la protesta, lo que generó la reacción de otros manifestantes y un tumulto en el ingreso al edificio.

En medio de los reclamos por la intervención policial durante la protesta, uno de los efectivos utilizó gas pimienta, lo que afectó a varias personas que se encontraban en el lugar y elevó aún más la tensión. Una mujer resultó herida y fue asistida por integrantes de las postas de salud que acompañan las movilizaciones. También se registraron varios heridos y una mujer que se descompensó.

Videos que circularon en redes sociales muestran a un efectivo empujando a un jubilado que utilizaba muletas, quien cayó al piso, situación que derivó en un nuevo forcejeo y en la respuesta policial con palos, escudos y gas. Incluso, un jubilado con muletas debió ser trasladado por una ambulancia del SAME tras recibir gas pimienta en el rostro.

Mientras se desarrollaban los incidentes, los efectivos ingresaron al edificio de la Auditoría General de la Nación bajo el repudio de los manifestantes. “Vinieron a pegar, a provocar. Esto no se soporta más”, expresó Carlos, uno de los jubilados, mostrando las marcas que, según denunció, le dejó la represión en los brazos.

Las protestas de los jubilados se sostienen en el deterioro del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que en el trimestre octubre-diciembre de 2025 las jubilaciones sin bono se ubicaron 2,3% por debajo del último trimestre de la gestión anterior, mientras que las que perciben bono quedaron 16,8% por debajo. En diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono alcanzó los $340.886, cuando con la fórmula anterior habría sido de $434.279.

El informe también remarcó que el bono previsional permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024 y recordó que el Gobierno vetó en julio de 2025 una ley aprobada por el Congreso que contemplaba un aumento excepcional, la actualización del bono y la prórroga de la moratoria previsional. Aunque el Presupuesto 2026 prevé un aumento real del 6% en jubilaciones, la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que, de mantenerse congelado el bono, la jubilación mínima podría sufrir una nueva caída real.