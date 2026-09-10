Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Las cifras detrás del problema

Los datos disponibles muestran la dimensión de esta problemática y la necesidad de superar los tabúes. En Argentina, los registros oficiales señalan que se producen más de 4.100 suicidios por año, con una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes. De esta manera, se convirtió en la principal causa de muerte violenta, por encima de las víctimas de incidentes viales.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 726.000 personas mueren cada año por suicidio, que además constituye la tercera causa principal de muerte entre los jóvenes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también advirtió que la tasa de suicidio entre los jóvenes de la región aumentó un 38% en poco más de dos décadas.

Por cada suicidio consumado se calcula que existen aproximadamente 20 intentos previos. Estas situaciones pueden representar pedidos de ayuda que muchas veces quedan ocultos detrás del ruido de las redes sociales y de diferentes prejuicios instalados.

Entre esos mitos aparece la idea de que una persona que expresa intenciones suicidas finalmente no llevará adelante el acto, o que la existencia de una carta puede determinar la gravedad de la situación. Estas creencias pueden dificultar la detección temprana y la intervención.

Frente a este tipo de sufrimiento, uno de los principales desafíos consiste en evitar reducir el problema exclusivamente a una cuestión médica o individual. Buscar únicamente una patología, una explicación puntual o las razones que llevaron a una persona a esa situación puede dejar de lado otros factores sociales y existenciales que también intervienen.

El uso de psicofármacos y antidepresivos tampoco debería entenderse como una solución única. El abordaje requiere contemplar otros elementos, como la presencia, el acompañamiento, el tiempo y la escucha. La problemática excede así la dimensión estrictamente clínica y también involucra el entorno social y los vínculos.

Esta mirada puede relacionarse con las reflexiones de Albert Camus en El mito de Sísifo y con los planteos del sociólogo Émile Durkheim, quien analizó el suicidio desde una perspectiva social y no únicamente individual.

La dimensión social y existencial del sufrimiento

El suicidio no puede comprenderse completamente como un fenómeno aislado de su contexto. Las condiciones sociales, los vínculos y el momento histórico también forman parte del escenario en el que aparece este tipo de sufrimiento.

Conceptos desarrollados por la sociología clásica, como el de anomia, permiten analizar situaciones vinculadas con la pérdida de referencias, propósitos compartidos y vínculos sociales.

La historia también registra casos de figuras como Horacio Quiroga, Alfonsina Storni y Leandro Alem, cuyos suicidios permiten observar cómo las circunstancias personales conviven con determinados contextos históricos y sociales.

En este sentido, recuperar los vínculos, el sentido de pertenencia y la capacidad de acompañar a quien atraviesa un momento de sufrimiento aparecen como elementos centrales para pensar estrategias de prevención.

El efecto de imitación en la era digital

Otro aspecto señalado es el denominado efecto Copycat, también conocido históricamente como efecto Werther, asociado a la obra de Goethe. El fenómeno describe situaciones en las que la exposición a determinados casos puede favorecer conductas de imitación.

En la actualidad, las redes sociales y la velocidad con la que circula la información pueden amplificar este efecto. La hiperconectividad no necesariamente implica mayor cercanía y, en algunos casos, puede profundizar el aislamiento y la incomunicación.

Por eso, la prevención requiere ir más allá de un diagnóstico o de una respuesta exclusivamente farmacológica. También supone reconstruir los vínculos sociales, combatir los estigmas y generar espacios de escucha y acompañamiento.

Recuperar la capacidad de tolerar las dificultades propias de las relaciones humanas, prestar atención al sufrimiento ajeno y fortalecer los lazos comunitarios son algunos de los caminos planteados para enfrentar esta problemática.

Dónde pedir ayuda

Centro de Atención al Suicida: (011) 5275-1135. Línea gratuita desde CABA y Gran Buenos Aires: 135 .

Hospital de Clínicas “José de San Martín”: Av. Córdoba 2351.

Hospital Psiquiátrico Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García: 4305-6178.

Hospital Lic. Laura Bonaparte: Urgencias 0800-999-0091 .

Línea Salud Mental Responde: 0800-333-1665 .

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-9247 .

Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”: 4363-2100 al 2200.

El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas vinculados con la salud mental y es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.