Ciudad: lanzan una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolecentes

La Campaña:

Bajo el lema “Si están a mano, están a mano para todos”. Sin saberlo, cualquier medicamento que tengas en casa puede representar un riesgo. Guardalos en un lugar seguro y fuera del acceso de niñas, niños y adolescentes”, la propuesta busca ser una herramienta preventiva directa para las familias y adultos responsables.

La Asesora General Tutelar de la CABA, Dra. Carolina Stanley, expresó: “Los intentos de suicidio en la infancia y la adolescencia ponen en evidencia la necesidad urgente de fortalecer el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de nuestros chicos y chicas. Medidas tan concretas como restringir el acceso a los medicamentos en el hogar, forma parte de un entorno de cuidado fundamental que los adultos debemos garantizar". Y dijo “Hablar de prevención del suicidio en adolescentes es hablar de una responsabilidad colectiva. Necesitamos construir una sociedad y, especialmente, instituciones capaces de escuchar antes, de detectar las señales, de acompañar sin juzgar y de garantizar que ningún adolescente quede solo frente a aquello que no puede expresar o atravesar. La escucha no es un gesto meramente humano: es una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos. Por eso, prevenir exige fortalecer las redes familiares, comunitarias, educativas y sanitarias; formar a los adultos que están cerca de los chicos; generar dispositivos accesibles de orientación y acompañamiento; y articular tempranamente las respuestas del Estado. Frente al riesgo suicida, llegar a tiempo puede cambiar una historia. Y llegar a tiempo requiere una política pública que ponga la escucha, el cuidado y la protección de derechos en el centro.”

Abordaje desde el MPT:

El MPT aborda de forma activa esta situación a través del dependiente de la Secretaría General de Gestión, brindando un acompañamiento integral extrajudicial enfocado en fortalecer la autonomía y los apoyos necesarios durante una etapa clave del desarrollo psicosocial

Recomendaciones:

Nunca dejar los medicamentos al alcance de niñas, niños y adolescentes

Guardarlos en lugares de difícil acceso para ellos

Evitar tomarlos delante de los niños para que no te imiten

Los medicamentos de colores son atractivos para los chicos

Explicarles que los medicamentos no son golosinas sino que son indicados por médicos

Evitar realizar juegos donde se suministren medicamentos

Aunque tenga envase de seguridad puede abrirse

Al descartar los medicamentos no hacerlo a la basura ni a la red cloacal del hogar (consultar puntos de recepción)

El Dr. Andrés Tate, médico especialista en Psiquiatría del Departamento Especializado en Salud Mental y Derechos Humanos del MPT, destacó la importancia de la prevención activa en el ámbito doméstico:

"Desde el Ministerio Público Tutelar hemos relevado las internaciones por riesgo suicida en la ciudad de Buenos Aires de niñas, niños y adolescentes. Esto nos ha permitido, entre otros valiosos registros, conocer las modalidades de intentos de suicidio con mayor precisión. Sabemos que trabajar en restringir la accesibilidad a métodos letales es una intervención al alcance de todos, basada en evidencia científica y recomendada por organismos internacionales de la salud. Este tipo de acciones son eficaces porque si interponemos barreras físicas o de tiempo, se abre una oportunidad crucial para brindar ayuda, apoyos del entorno y la intervención de los servicios de salud”.

Líneas de atención y asistencia gratuita

Ante situaciones de riesgo o necesidad de orientación y contención profesional, se encuentran disponibles las siguientes líneas:

135: Línea de Asistencia al Suicida (CABA y Gran Buenos Aires).

107: Urgencias SAME.

0800-333-1665: Salud Mental Responde (CABA).