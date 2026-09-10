Tenía 24 años, estudiaba y trabajaba: le contó a su madre que tenía problemas con las apuestas y se suicidó 20 días después

El problema, según explicó su madre, estaba también en cómo él vivía esa situación. Sentía que había defraudado a quienes tenía más cerca y cargaba con una fuerte sensación de vergüenza. “Para él era una vergüenza enorme”, expresó la mujer al reconstruir el impacto que esas deudas tuvieron sobre su hijo.

La historia también la llevó a cuestionar algunas ideas instaladas sobre el sufrimiento psíquico. Martín mantenía sus actividades, sus vínculos y sus proyectos. “Martín no tenía nada de eso”, afirmó Bedoya al referirse a las señales que suelen asociarse con el aislamiento o el encierro.

Incluso durante sus últimos días continuó con su rutina. El día de su muerte había asistido a una sesión de kinesiología por una lesión en la rodilla. También había hecho planes con su novia y comprado unos turrones que le gustaban, escenas que para su madre muestran lo difícil que puede resultar advertir a tiempo el padecimiento de una persona.

Después de la muerte, Bedoya encontró dos cartas. Según contó, en una de ellas Martín pidió perdón, exculpó a sus seres queridos y pidió que lo recordaran por quien había sido. Ese hallazgo profundizó el dolor, pero también reforzó su decisión de hablar y reclamar más herramientas de prevención y acompañamiento para las familias.