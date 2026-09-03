La confesión de Tamara Paganini, luego de Gran Hermano: "Estuve a punto de tirarme a las vías..."

La india se sinceró sobre el momento más duro de su vida, en el que amagó a quitarse la vida: "El dolor es muy grande".
Tamara Paganini salió hace pocos días de la casa de Gran Hermano, Generación Dorada, después de varios meses de participar de la competencia. Y, en una entrevista profunda, contó cómo vivió el momento más delicado de su vida: cuando intentó suicidarse. Con crudeza, la India, como se la conoce popularmente, confesó qué se reprochó no haber concretado el quitarse la vida.
"Mi mamá tenía un montón de amor. Yo tenía un montón de amor. Y sin embargo, pensé tres veces en tirarme abajo de un tren. El amor no cura todo", expresó, con total honestidad en sus palabras, Tamara, en una nota, en la que recorrió los momentos más "oscuros" de su vida.
"Muchas veces me pregunté si yo esa segunda vez que lo intenté lo logré. Si capaz estoy muerta, porque no entiendo cómo pasó que no lo hice”, se sinceró Tamara, en una entrevista para La jugada, el streaming de Telefe, con evidente angustia en sus palabras.
"El tren me pasó por acá que sentí el vientito en la nariz. En ese momento vos ya sabés que te moriste. no sé qué me evitó hacerlo. No sé por qué me caí para atrás. Cuando pasás por un momento así, ya está, ya tomaste la decisión, en ese momento ya sabés que me moriste", se sinceró, la ex jugadora del reality show.
"Yo ya se lo que se siente en la fracción de segundo antes de morirte. Y, después, la bronca de no haberlo hecho. Decir ´la put...madre´. Es como que te enojás con vos misma", reconoció, Tamara, mientras se secaba las lágrimas. "Hay gente que te pregunta como no pensás en tus viejos, como no pensás en esto, como no pensás en lo otro...".
"Una persona que está deprimida, una persona que está planeando hacer este tipo de cosas, el dolor es muy grande, no podés pensar en los demás. No te sale. Y no es de maldad o de que no te importa...", reflexionó, en voz alta, Paganini.
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