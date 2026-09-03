La confesión de Tamara Paganini, luego de Gran Hermano: "Estuve a punto de tirarme a las vías..."

TAMARA A FLOR DE PIEL

"Yo ya se lo que se siente en la fracción de segundo antes de morirte. Y, después, la bronca de no haberlo hecho. Decir ´la put...madre´. Es como que te enojás con vos misma", reconoció, Tamara, mientras se secaba las lágrimas. "Hay gente que te pregunta como no pensás en tus viejos, como no pensás en esto, como no pensás en lo otro...".

"Una persona que está deprimida, una persona que está planeando hacer este tipo de cosas, el dolor es muy grande, no podés pensar en los demás. No te sale. Y no es de maldad o de que no te importa...", reflexionó, en voz alta, Paganini.