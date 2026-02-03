El intendente de Pinamar apelará el fallo que prohíbe los UTV y 4x4 en La Frontera

Juan Ibarguren anunció que el municipio apelará el fallo que prohíbe la circulación de vehículos UTV, cuatriciclos y camionetas 4x4 en los médanos de Pinamar y defendió la actividad como parte de la identidad y el empleo local.
El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció que el Municipio apelará el fallo judicial que prohíbe la circulación de cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV en la zona de médanos conocida como La Frontera, uno de los sectores más concurridos del distrito para actividades recreativas motorizadas.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores y establece la prohibición inmediata de competencias, pruebas de destreza, eventos organizados y maniobras temerarias con este tipo de vehículos, además de exigir al Municipio mayores controles para garantizar la seguridad y el orden público.
A través de sus redes sociales y en declaraciones radiales, Ibarguren adelantó que la apelación se presentará en las próximas horas y manifestó su desacuerdo con la resolución. “La gran mayoría de quienes disfrutan de nuestras playas lo hace de manera responsable. El problema son los pocos que incumplen las normas y generan situaciones de riesgo”, sostuvo.
El jefe comunal defendió la actividad off road al remarcar su impacto económico y turístico. “Es parte de la identidad de Pinamar y genera muchísimo trabajo. Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, afirmó, en referencia a la presentación judicial impulsada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.
En ese sentido, Ibarguren aclaró que el Municipio no se opone a las actividades motorizadas, pero sí a las conductas peligrosas. “A los que corren picadas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza”, remarcó.
El intendente también se refirió al grave accidente ocurrido el 12 de enero en La Frontera, donde un choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok dejó gravemente herido a Bastián Jerez, un niño de ocho años. Al respecto, consideró que hubo “una irresponsabilidad del padre” y señaló que el menor viajaba sin cinturón de seguridad.
Tras ese episodio, el Municipio implementó nuevas medidas de control, como el aumento de sanciones económicas, el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de los costos operativos y sanitarios derivados de los procedimientos. Según Ibarguren, estas acciones permitieron reducir las conductas peligrosas en la zona.
