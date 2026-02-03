El intendente de Pinamar apelará el fallo que prohíbe los UTV y 4x4 en La Frontera

La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores y establece la prohibición inmediata de competencias, pruebas de destreza, eventos organizados y maniobras temerarias con este tipo de vehículos, además de exigir al Municipio mayores controles para garantizar la seguridad y el orden público.

A través de sus redes sociales y en declaraciones radiales, Ibarguren adelantó que la apelación se presentará en las próximas horas y manifestó su desacuerdo con la resolución. “La gran mayoría de quienes disfrutan de nuestras playas lo hace de manera responsable. El problema son los pocos que incumplen las normas y generan situaciones de riesgo”, sostuvo.

El jefe comunal defendió la actividad off road al remarcar su impacto económico y turístico. “Es parte de la identidad de Pinamar y genera muchísimo trabajo. Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, afirmó, en referencia a la presentación judicial impulsada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

En ese sentido, Ibarguren aclaró que el Municipio no se opone a las actividades motorizadas, pero sí a las conductas peligrosas. “A los que corren picadas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza”, remarcó.

El intendente también se refirió al grave accidente ocurrido el 12 de enero en La Frontera, donde un choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok dejó gravemente herido a Bastián Jerez, un niño de ocho años. Al respecto, consideró que hubo “una irresponsabilidad del padre” y señaló que el menor viajaba sin cinturón de seguridad.

bastian-pinamar Bastián Jerez, de 8 años, fue sometido a su séptima cirugía en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y permanece estable en terapia intensiva.

Tras ese episodio, el Municipio implementó nuevas medidas de control, como el aumento de sanciones económicas, el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de los costos operativos y sanitarios derivados de los procedimientos. Según Ibarguren, estas acciones permitieron reducir las conductas peligrosas en la zona.