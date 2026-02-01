Los padres del adolescente atacado en Pinamar pidieron la liberación del agresor: "No tenemos odio"

Luciana y Sebastián también llevaron tranquilidad respecto al estado de salud de su hijo, quien continúa internado bajo observación médica. “Thiago está estable. Le van a hacer una tomografía de nuevo, pero no va a cirugía. Es día a día, hoy desayunó bien y se nota una mejoría”, explicó su madre. El joven presenta un hematoma cerebral que es seguido de cerca por el equipo médico del hospital local.

Sobre el agresor, los padres fueron enfáticos al pedir que no continúe detenido: “Ese chico tiene familia, tiene mamá y papá. Lo conocemos de toda la vida, los queremos como a nuestros hijos. Queremos que vuelva a su casa”, sostuvo el padre de la víctima. Además, aclararon que no impulsaron ninguna denuncia adicional y que confían en el trabajo de la Justicia.

Thiago recibió un golpe brutal y se encuentra internado en grave estado. Thiago recibió un golpiza brutal en Pinamar y se encuentra internado en grave estado.

El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado, cerca del muelle de Pinamar, en un primer momento se habló de una agresión grupal, pero el avance de la investigación y el análisis de cámaras de seguridad descartaron esa versión. Finalmente, los dos menores que acompañaban a Thiago reconocieron que no hubo una patota y que fue uno de ellos, de 17 años, quien lo golpeó, lo que derivó en su detención mientras continúa la investigación judicial.