Operarán por séptima vez a Bastián Jerez tras el accidente en Pinamar

La familia aguarda que el cuadro clínico se estabilice para concretar el traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires. Bastián permanece en estado delicado desde el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok, ocurrido el 12 de enero cerca de las 19:50 en un sector de médanos de difícil acceso, ubicado a más de un kilómetro del mar.

Según la reconstrucción oficial, el UTV transportaba a cinco personas, entre ellas tres menores, y Bastián viajaba a upa de su padre y sin cinturón de seguridad. Tras el impacto, el niño sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser reanimado en el lugar por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona, antes de ser trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, escoltado por móviles policiales.

choque-bastian-1024x683 Los vehículos involucrados en el choque.

La investigación judicial avanzó con pericias planimétricas, mecánicas y toxicológicas, los análisis revelaron que ambos conductores involucrados, el de la Amarok y el del UTV, dieron positivo en alcohol, mientras que el padre de Bastián arrojó resultado negativo. El caso continúa bajo investigación, caratulado como "lesiones culposas", mientras el foco permanece puesto en la evolución médica del niño.