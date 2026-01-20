En diciembre, una familia necesitó más de $900.000 para llenar el changuito de supermercado

Las mayores subas se registraron en San Juan (3,9%), Salta (3,7%), resto de la Provincia de Buenos Aires (3,5%), Corrientes (3,3%), San Luis y Catamarca (3,1%), y Jujuy y La Rioja (3%); mientras que las menores variaciones se dieron en Formosa (1,3%).

suba de precios super El aumento del costo de la canasta de alimentos y bebidas por provincia.

Este informe refleja una compra mensual de clase media en los principales supermercados online del país, manteniendo la misma marca y tamaño del paquete en todos los casos.

Una vez más, el sur volvió a liderar el ranking. Santa Cruz encabezò la lista con un costo de $890.350, lo siguió Chubut con $876.576, Río Negro con $863.809, Tierra del Fuego con $860.986 y Neuquén con $840.602.

En cuanto a los lugares más económicos, fueron Formosa con un costo de $783.302, Conurbano bonaerense con $795.370 y CABA con $796.000.

En el Noreste argentino, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso de dos salarios promedio. En la Patagonia, el changuito equivale al 15,6% del mismo ingreso.

La carne fue uno de los productos que mayor incremento tuvo en su valor. Tuvo un aumento de entre el 10% y 15% en casi todas las provincias. En el informe detallaron: “En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%”.

El precio de la docena de huevos se mantuvo invariante en gran parte de las provincias, en CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut, que subió 3,1%.