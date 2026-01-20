Persecución y tiroteo en Tres de Febrero: un chico de 12 años murió enfrentando a la policía

El hecho se produjo cuando la policía intentó identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire y los sospechosos se dieron a la fuga. Durante la persecución, iniciaron un tiroteo contra los efectivos policiales.

uriel Una de las fotos con la que familiares y amigos despidieron al niño de 12 años que falleció.

Este episodio terminó en Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del auto encontraron el cuerpo del niño de 12 años, que según fuentes del SAME, murió por los disparos.

En Instagram, sus familiares despidieron al menor con una serie de fotos en las que se lo veía con armas en la mano y subido a distintas motos.

La UFI N°6 intervino en el caso y dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El caso fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente quedó imputado.

Fuentes del caso confirmaron que el menor fallecido tenía antecedentes por encubrimiento en una causa del 27 de octubre de 2025, tramitada en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

Mientras tanto, la policía sigue buscando a los prófugos que escaparon del auto tras el tiroteo.