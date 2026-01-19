Economía |

La inflación mayorista llegó al 26,2% en 2025 y fue la más baja en ocho años

El dato fue publicado por el Indec. En diciembre, la inflación mayorista se aceleró al 2,4%. Cuáles fueron los productos que más aumentaron a lo largo del año pasado.

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre, impulsada en gran medida por las subas en los precios del petróleo y derivados, según lo informó este lunes el Indec. En el acumulado de 2025, el aumento fue del 26,2%, menos de la mitad en relación a la cifra de 2024 y la cifra más baja en ocho años.

En la medición mensual, el organismo oficial registró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% de noviembre.

ADEMÁS: El FMI mantuvo la proyección de un crecimiento de 4% para la Argentina

image

ADEMÁS: El Gobierno definió la fecha para llevar la reforma laboral al recinto del Senado

La inflación mayorista del año pasado se ubicó por debajo de la minorista, que se ubicó en el 31,5%, según los datos difundidos la semana pasada por el Indec.

El movimiento del último mes de 2025 se debió a un incremento del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los importados.

Entre los productos nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron los refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%).

En paralelo, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) presentó una suba de 2,2% en el mismo mes, resultado de variaciones del 2,2% en los productos nacionales y 1,8% en los importados.

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) tuvo un aumento del 2,4% en diciembre, impulsado por subas del 2,8% en los productos primarios y del 2,3% en los manufacturados y energía eléctrica.

Inflación mayorista: los precios que más subieron en 2025

• Tabaco: 37,9%

• Productos refinados del petróleo: 37,5%

• Productos agropecuarios: 36,8%

• Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%

• Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%

• Alimentos y bebidas: 28,0%

• Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%

• Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%

• Productos pesqueros: 25,6%

• Productos de minerales no metálicos: 25,7%

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados