La inflación mayorista llegó al 26,2% en 2025 y fue la más baja en ocho años

En la medición mensual, el organismo oficial registró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% de noviembre.

image

La inflación mayorista del año pasado se ubicó por debajo de la minorista, que se ubicó en el 31,5%, según los datos difundidos la semana pasada por el Indec.

El movimiento del último mes de 2025 se debió a un incremento del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los importados.

Entre los productos nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron los refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%).

En paralelo, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) presentó una suba de 2,2% en el mismo mes, resultado de variaciones del 2,2% en los productos nacionales y 1,8% en los importados.

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) tuvo un aumento del 2,4% en diciembre, impulsado por subas del 2,8% en los productos primarios y del 2,3% en los manufacturados y energía eléctrica.

Inflación mayorista: los precios que más subieron en 2025

• Tabaco: 37,9%

• Productos refinados del petróleo: 37,5%

• Productos agropecuarios: 36,8%

• Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%

• Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%

• Alimentos y bebidas: 28,0%

• Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%

• Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%

• Productos pesqueros: 25,6%

• Productos de minerales no metálicos: 25,7%