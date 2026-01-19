La inflación mayorista llegó al 26,2% en 2025 y fue la más baja en ocho años

El dato fue publicado por el Indec. En diciembre, la inflación mayorista se aceleró al 2,4%. Cuáles fueron los productos que más aumentaron a lo largo del año pasado.
La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre, impulsada en gran medida por las subas en los precios del petróleo y derivados, según lo informó este lunes el Indec. En el acumulado de 2025, el aumento fue del 26,2%, menos de la mitad en relación a la cifra de 2024 y la cifra más baja en ocho años.
En la medición mensual, el organismo oficial registró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% de noviembre.
La inflación mayorista del año pasado se ubicó por debajo de la minorista, que se ubicó en el 31,5%, según los datos difundidos la semana pasada por el Indec.
El movimiento del último mes de 2025 se debió a un incremento del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los importados.
Entre los productos nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron los refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%).
En paralelo, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) presentó una suba de 2,2% en el mismo mes, resultado de variaciones del 2,2% en los productos nacionales y 1,8% en los importados.
Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) tuvo un aumento del 2,4% en diciembre, impulsado por subas del 2,8% en los productos primarios y del 2,3% en los manufacturados y energía eléctrica.
• Tabaco: 37,9%
• Productos refinados del petróleo: 37,5%
• Productos agropecuarios: 36,8%
• Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%
• Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%
• Alimentos y bebidas: 28,0%
• Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%
• Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%
• Productos pesqueros: 25,6%
• Productos de minerales no metálicos: 25,7%
