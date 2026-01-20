Villa Crespo: un policía se bajó de su auto, disparó 14 veces e hirió a un chofer

Este violento hecho ocurrió en la intersección de Fitz Roy y Muñecas, en donde el atacante, un cabo de la Federal, había descendido de su vehículo, un Volkswagen negro, y había comenzado a disparar al aire justo cuando un grupo de empleados ingresaba a una empresa de alimentos.

G_G4w83XUAA8CKk Cristian Benítez, efectivo de la Comisaría Belgrano Sur, fue reducido y quedó detenido.

En medio de los disparos, un chofer que trabaja en la empresa recibió un disparo su pierna izquierda, por lo que rápidamente se solicitó una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al hospital Durand. Allí detectaron que sufrió una lesión con orificio de entrada y salida, sin riesgo de vida.

El autor de los disparos, Cristian Benítez, efectivo de la Comisaría Belgrano Sur, fue reducido y quedó detenido. Según los testigos del ataque, el agresor se encontraba alteradoy se investiga si estaba bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes.

Además, se secuestró el vehículo del policía y la pistola 9 milímetros con la que disparó, que sería su arma reglamentaria. Los efectivos ordenaron un operativo cerrojo amplio en busca de más vainas servidas y le realizaron el test de alcoholemia al acusado.

En diálogo con TN, Walter, el chofer herido, contó cómo fue el violento hecho: "Estaba llegando al trabajo, ya le había tirado a mis compañeros antes, yo llegué atrás de ellos y empezó a los tiros limpios y me dio en el pie, era un dolor intenso. El policía estaba escondido y apareció de sorpresa. No atiné a nada, estaba re nervioso”.

Por último, el chofer dijo: "Estoy bien, ya fui a declarar a la comisaría. En todo momento me acompañaron los policías de la Ciudad”.