Encontraron muerto al artista Fernando Fazzolari: estaba atado a una silla en su departamento

0LRDmpWXQ_720x0__1 El artista plástico Fernando Fazzolari fue hallado sin vida en su departamento del barrio de Monserrat, atado a una silla.

Aunque el parte oficial de la Policía de la Ciudad dice que no se vieron entradas forzadas ni objetos faltantes, la investigación tomó un rumbo oscuro. Según algunas fuentes, el cuerpo de Fazzolari estaba atado a una silla, un dato que hace que los investigadores no descarten la hipótesis de un homicidio.

Por ahora, la División Homicidios está revisando las cámaras de seguridad de una pizzería de al lado para reconstruir quién entró y salió del edificio en las últimas horas.

Ahora, la Fiscalía Nacional N°1 espera los resultados de las pericias para determinar qué fue lo que pasó realmente en ese departamento de Avenida de Mayo al 1100.

La carrera del artista Fernando Fazzolari

Fazzolari fue una figura importante del arte contemporáneo argentino. Se formó con grandes maestros como Jorge Demirjián y, en el medio, hizo un freno en su carrera para recibirse de economista en los 70. Después, volvió con todo a la pintura en 1983. Desde entonces, llevó sus obras por todo el mundo, desde Uruguay hasta Europa, destacándose siempre por mezclar la tecnología con el arte tradicional.

Su obra se caracterizó por la experimentación técnica: le gustaba experimentar con escáners y plotters para escanear dibujos originales, generando composiciones que muchos críticos comparaban con partituras musicales. También era un apasionado de la cultura china y su caligrafía, elementos que siempre aparecían en sus trabajos.