El Gobierno destinará más de $100.000 millones a Bomberos Voluntarios

Se asignaron fondos en más de mil entidades para la compra de materiales y mantenimiento de equipos en medio de la emergencia por los incendios.
En pleno combate contra los incendios forestales que golpean a la Patagonia, el Gobierno Nacional confirmó una fuerte inversión para equipar a quienes combaten el fuego. A través de la Resolución 91/2026, se oficializó el destino de más de 100 mil millones de pesos para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.
El dinero, que será transferido por el Ministerio de Seguridad, tiene un objetivo claro: “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos ”.
En total, se repartirán más de $100.800 millones entre las 1.062 entidades de primer grado, lo que significa que a cada cuartel le corresponden unos $94.900.000.
Además, las federaciones provinciales recibirán más de $7.700 millones de forma proporcional, mientras que la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios también tendrán sus partidas asignadas para fortalecer el sistema nacional.
“En caso de verificarse incumplimientos administrativos o anomalías operativas con posterioridad a la asignación de fondos o en la inversión del subsidio por alguna de las entidades que reciben la contribución, la autoridad de aplicación suspenderá como beneficiaria a la asociación responsable y la ejecución de la presente Resolución a su respecto, en el caso que correspondiere, sin perjuicio de iniciar, en el supuesto que procedan, acciones legales”.
