El Gobierno destinará más de $100.000 millones a Bomberos Voluntarios

720 (1) Las lluvias no apaciguaron el fuego en la Patagonia.

El dinero, que será transferido por el Ministerio de Seguridad, tiene un objetivo claro: “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos ”.

En total, se repartirán más de $100.800 millones entre las 1.062 entidades de primer grado, lo que significa que a cada cuartel le corresponden unos $94.900.000.

Además, las federaciones provinciales recibirán más de $7.700 millones de forma proporcional, mientras que la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios también tendrán sus partidas asignadas para fortalecer el sistema nacional.

“En caso de verificarse incumplimientos administrativos o anomalías operativas con posterioridad a la asignación de fondos o en la inversión del subsidio por alguna de las entidades que reciben la contribución, la autoridad de aplicación suspenderá como beneficiaria a la asociación responsable y la ejecución de la presente Resolución a su respecto, en el caso que correspondiere, sin perjuicio de iniciar, en el supuesto que procedan, acciones legales”.