Hallaron sin vida a la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

fue-vista-ultima-vez-el-pasado-21-enero Narela Micaela Barreto estaba desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles.

Narela vivía en el país norteamericano y su familia había perdido todo rastro de ella la semana pasada, desde que unos vecinos la vieron subirse a un auto. La búsqueda se había viralizado rápido en las redes sociales, movilizada principalmente por la comunidad argentina en el exterior que intentaba ayudar a dar con su paradero.

“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, contó su prima Milagros en diálogo con el noticiero Telenoche antes del lamentable hallazgo. Y agregó: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”.

Cuando vieron que Narela no respondía las llamadas la familia activó todos los canales de búsqueda posibles: “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido". En su última conversación con su madre, Narela le dijo que se iba a trabajar y después de ese momento no se supo nada más.

Desde el consulado argentino en Los Ángeles aseguraron que ya están interviniendo y mantienen contacto permanente con el círculo cercano para darles asistencia.

Por ahora, el caso se maneja con mucho hermetismo. No se conocieron detalles oficiales sobre cómo o dónde fue hallado el cuerpo, ni las causas exactas del fallecimiento. La policía estadounidense sigue adelante con la investigación y se espera que los informes forenses traigan algo de claridad a lo que pasó. Mientras tanto, su familia agradeció la ayuda recibida durante la búsqueda, pero pidió respeto y privacidad para atravesar este momento.