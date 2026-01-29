Repudiable ataque en Morón: una joven con autismo fue golpeada hasta convulsionar

ssstwitter.com_1769692173953 Así fue el brutal y repudiable ataque a Quimey en el corso de Morón. Todavía buscan a los agresores.

Según el relato de los familiares, la chica estaba acompañada por sus hermanos hasta que un grupo de adolescentes, entre ellos dos mayores de edad, la tomaron del pelo y la derribaron. En el piso, la patearon repetidamente hasta que perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar.

El hermano de la víctima, de 16 años, intentó intervenir pero los agresores lo atacaron y lo sacaron del lugar. Valeria, la madre de Quimey, dijo después del lamentable hecho: “La tildan de 'tontita', se burlan de ella en Instagram y la agreden constantemente por su condición”.

720 Quimey, la joven con autismo, fue trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Posadas.

La joven fue trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Posadas. Allí estuvo en observación durante 12 horas, y si bien las lesiones físicas no fueron de gravedad, las secuelas psicológicas sí. Quimey, después del traumatizante episodio, sufre ataques de pánico y severos trastornos del sueño.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta de Morón y ya interviene la fiscalía de turno. La familia exige justicia y que se identifiquen a los agresores, más que nada a los mayores, y que se tomen medidas que dejen un precedente para evitar que estas situaciones de hostigamiento digital no deriven en una tragedia irreversible. La madre expresó: "Necesito que esta situación se conozca para que no vuelva a pasar".