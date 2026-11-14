Explosión en Remedios de Escalada: cortaron la fuga de gas y apagaron el incendio

Así lo señaló el municipio de Lanús. También indicó que la zona afectada seguirá restringida al tránsito hasta la completar la evaluación de los daños. Buscan organizar el retorno de las familias evacuadas a sus hogares.
Las autoridades del municipio de Lanús confirmaron este sábado que el personal de la empresa Metrogas cortó la fuga de gas y los Bomberos lograron apagar el incendio provocado por la explosión ocurrida el viernes en Remedios de Escalada, donde hubo un muerto, 30 heridos y destrozos en la zona.
Según un comunicado publicado por la comuna, el operativo permitió controlar por completo el siniestro durante la madrugada, luego de que los equipos de emergencia trabajaran para contener las llamas y evitar nuevos riesgos. "La zona afectada continuará restringida al tránsito hasta completar el diagnóstico y las tareas de limpieza", señaló el texto difundido desde las redes sociales.
Tras la extinción de las llamas, personal municipal comenzó las tareas de evaluación de los daños, mientras que las familias que habían sido evacuadas reciben asistencia del área de Desarrollo Social para regresar a sus hogares de manera paulatina.
En paralelo, avanza la investigación para determinar cómo se produjo la explosión y establecer el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron en la obra.
A raíz del incidente, murió una persona y más de 30 sufieron heridas. Entre los afectados, siete se encuentran graves, 13 continúan en observación fuera de peligro y diez ya recibieron el alta médica. De los pacientes críticos, seis fueron llevados al Hospital Evita y el restante ingresó al Hospital Narciso López.
Dos de las personas que había sido reportadas como desaparecidas fueron ubicadas horas atrás. A través de un comunicado, la Intendencia confirmó que “una estaba en estado de desorientación, y fue encontrada durante un rastrillaje, y la otra se había reportado como tal producto de una falsa alarma familiar”.
La explosión y el posterior incendio ocurrido el viernes por la mañana, como consecuencia de una fuga de gas, derivó en la detención de dos directivos de Metrogas, la empresa concesionaria de la distribución de gas en esa zona del conurbano.
El siniestro se registró a las 10:52 cuando las autoridades recibieron un alerta a través del Sistema de Emergencias Municipal que notificó el suceso de una explosión por fuga de gas en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.
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