Explosión en Remedios de Escalada: cortaron la fuga de gas y apagaron el incendio

A raíz del incidente, murió una persona y más de 30 sufieron heridas. Entre los afectados, siete se encuentran graves, 13 continúan en observación fuera de peligro y diez ya recibieron el alta médica. De los pacientes críticos, seis fueron llevados al Hospital Evita y el restante ingresó al Hospital Narciso López.

Explosión en Remedios de Escaladas: ubicaron a dos personas reportadas como desaparecidas

Dos de las personas que había sido reportadas como desaparecidas fueron ubicadas horas atrás. A través de un comunicado, la Intendencia confirmó que “una estaba en estado de desorientación, y fue encontrada durante un rastrillaje, y la otra se había reportado como tal producto de una falsa alarma familiar”.

La explosión y el posterior incendio ocurrido el viernes por la mañana, como consecuencia de una fuga de gas, derivó en la detención de dos directivos de Metrogas, la empresa concesionaria de la distribución de gas en esa zona del conurbano.

El siniestro se registró a las 10:52 cuando las autoridades recibieron un alerta a través del Sistema de Emergencias Municipal que notificó el suceso de una explosión por fuga de gas en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.