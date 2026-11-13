Remedios de Escalada: confirman un muerto y siete heridos graves

Ante esta situación, el Municipio sostuvo que se perdió un tiempo valioso para evacuar la zona. Además, informó que "la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS".

En cuanto al saldo del episodio, las autoridades confirmaron una persona fallecida y 30 heridos, que fueron trasladados por los servicios de emergencia municipales. Siete de ellos se encuentran en estado grave: seis fueron derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Otros 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 ya recibieron el alta médica. Además, dos personas continúan desaparecidas y son buscadas por los equipos de emergencia.

El Municipio indicó que todos los vecinos de la zona fueron evacuados y que el fuego está controlado. Sin embargo, todavía aguardaban que MetroGAS interrumpiera el suministro para poder extinguir las llamas por completo y evaluar los daños.

La explosión en Remedios de Escalada

Una explosión e incendio ocurrió este viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada durante las reparaciones de un caño de gas que hacía personal de la compañía Metrogas. El estallido ocurrió a las 9.44 durante trabajos realizados por Metrogas y una empresa tercerizada. Una máquina dañó un caño de distribución de gas, lo que provocó una fuga, la explosión y un incendio que alcanzó varios locales comerciales.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, Remedios de Escalada, y desde esa hora de la mañana se mantiene un amplio operativo en el lugar por parte del sistema de emergencias médicas, Bomberos y Policía.

Según confirmó el director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale, en declaraciones a la prensa, apuntó a que "Hubo una violación en los protocolos de emergencia", al referirse al procedimiento que se llevó adelante antes de la explosión.

Arale explicó que el Centro de Monitoreo del Municipio recibió una alerta por un escape de gas seguido de una explosión, debido a que los operarios perforaron un caño de media presión y eso desencadenó el incidente.

La explosión provocó incendios en distintos comercios de la zona y obligó a evacuar el área. En el operativo participaron bomberos voluntarios de Lanús y dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía.

Una vecina relató al canal Todo Noticias que sintió un fuerte estruendo y que el fuego llegó hasta la puerta de su casa. Según contó, un comerciante de la zona le advirtió que debía salir rápidamente, por lo que evacuó la vivienda junto a su nieta.