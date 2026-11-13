Explosión de gas en Lanús: seis heridos siguen graves y hay dos detenidos de Metrogas

Continúa el operativo en la zona de la explosión en Lanús

Los heridos fueron trasladados al Hospital Evita, al Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero. Los pacientes con lesiones más graves fueron derivados al primero de esos establecimientos.

La explosión provocó incendios en distintos comercios de la zona y obligó a evacuar el área. En el operativo participaron bomberos voluntarios de Lanús y dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía.

Una vecina relató al canal Todo Noticias que sintió un fuerte estruendo y que el fuego llegó hasta la puerta de su casa. Según contó, un comerciante de la zona le advirtió que debía salir rápidamente, por lo que evacuó la vivienda junto a su nieta.

Arale aseguró que la situación estaba controlada por los equipos de bomberos y que aguardaban los cortes de suministro por parte de Metrogas. Mientras tanto, continuaban las tareas en el lugar y el seguimiento de las personas que resultaron heridas.