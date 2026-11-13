Explosión de gas en Lanús: seis heridos siguen graves y hay dos detenidos de Metrogas

Defensa Civil confirmó que 21 personas resultaron heridas, ocho recibieron el alta y otras siete permanecen en observación mientras continúan las tareas en la zona afectada.
A varias horas de la explosión de un caño de gas en Lanús, seis personas permanecen internadas en grave estado en el Hospital Evita y otras siete continúan en observación en distintos centros de salud. Además, ocho heridos ya recibieron el alta médica, según confirmó el director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale.
En declaraciones a la prensa, el funcionario también informó que hay dos personas de Metrogas detenidas y apuntó a que "Hubo una violación en los protocolos de emergencia", al referirse al procedimiento que se llevó adelante antes de la explosión.
El operativo se mantiene en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde el estallido ocurrió a las 9.44 durante trabajos realizados por Metrogas y una empresa tercerizada. Una máquina dañó un caño de distribución de gas, lo que provocó una fuga, la explosión y un incendio que alcanzó varios locales comerciales.
Arale explicó que el Centro de Monitoreo del Municipio recibió una alerta por un escape de gas seguido de una explosión. Según detalló, los operarios perforaron un caño de media presión y eso desencadenó el incidente.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Evita, al Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero. Los pacientes con lesiones más graves fueron derivados al primero de esos establecimientos.
La explosión provocó incendios en distintos comercios de la zona y obligó a evacuar el área. En el operativo participaron bomberos voluntarios de Lanús y dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía.
Una vecina relató al canal Todo Noticias que sintió un fuerte estruendo y que el fuego llegó hasta la puerta de su casa. Según contó, un comerciante de la zona le advirtió que debía salir rápidamente, por lo que evacuó la vivienda junto a su nieta.
Arale aseguró que la situación estaba controlada por los equipos de bomberos y que aguardaban los cortes de suministro por parte de Metrogas. Mientras tanto, continuaban las tareas en el lugar y el seguimiento de las personas que resultaron heridas.
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