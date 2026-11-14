Clima en el AMBA: mejora el tiempo y la máxima llegará a los 27ºC este sábado 14 de noviembre

Cómo estará el clima en el resto del país: alertas por tormentas y fuertes vientos

El panorama meteorológico presentará diferencias importantes según la región. En el norte argentino se esperan temperaturas elevadas, con registros que en algunas provincias podrían superar los 30 grados. En el centro del país las marcas serán más moderadas, mientras que en la Patagonia predominará un ambiente más fresco, con temperaturas que en varias localidades se mantendrán por debajo de los 22°C.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN mantiene alertas amarillas por tormentas fuertes en sectores de Chaco y Santiago del Estero. Allí se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. También rige una advertencia amarilla por vientos fuertes para sectores de Formosa, Salta, Jujuy y Chaco, mientras que Misiones tiene una alerta naranja por tormentas durante la mañana.

En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, el domingo 15 de noviembre llegará con un leve descenso de temperatura -mínima de entre 17 y 18 grados y máxima de 24 a 25°C-. El cielo estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. Para el lunes 16 se anticipan temperaturas de entre 21 y 25 grados, mientras que el martes 17 podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de lluvias débiles.

Alertas meteorológicas por tormentas fuertes y vientos intensos

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas fuertes en sectores de Chaco y Santiago del Estero, donde se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Asimismo, rige una alerta naranja por tormentas en Misiones durante la mañana.

En paralelo, hay advertencias amarillas por vientos fuertes para sectores de Formosa, Salta, Jujuy y Chaco, con ráfagas que podrían generar inconvenientes.