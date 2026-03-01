Sociedad |

Se derrumbó el escenario en un boliche de la Costanera Norte: 15 heridos

Los Bomberos y la Policía cortaron el tránsito en la Avenida Rafael Obligado al 6500, tras el derrumbe ocurrido en el boliche Archi Club. Unas 700 personas debieron ser evacuadas en el lugar.

Un grave incidente se produjo durante la madrugada de este domingo en la Costanera Norte, donde el desprendimiento de una estructura dejó al menos 15 personas heridas.

El hecho ocurrió en el boliche Archi Club, ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, cuando una parte del escenario y el soporte de las luces cedió inesperadamente sobre la terraza que da al río. El material cayó sobre el sector de mesas donde se encontraban los asistentes, lo que obligó a una evacuación de urgencia de 700 personas, mientras se realizaba un corte total de tránsito en la avenida.

Así quedó la estructura que cayó sobre las mesas del boliche de Costanera Norte.

Según el reporte oficial de las autoridades sanitarias, los afectados por el impacto fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde fueron diagnosticados con politraumatismos. El resto de los heridos recibió atención médica en el mismo lugar del siniestro y no requirió internación.

Este episodio trajo el recuerdo inevitable de la tragedia de Beara, ocurrida en septiembre de 2010 en Palermo, donde el colapso de un entrepiso terminó con la vida de dos jóvenes. A diferencia de lo sucedido en Archi Club, aquel caso reveló graves irregularidades en la habilitación del local, que funcionaba como boliche cuando sólo tenía permiso para ser un restaurante.

El personal del SAME se desplazó rápidamente hasta el establecimiento para asistir a los afectados, quienes presentaban diversas lesiones por el impacto de los objetos. Mientras tanto, los peritos iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar por qué falló la estructura de iluminación en una noche que terminó de forma dramática para los presentes.

