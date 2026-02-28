Detuvieron en Brasil a uno de los acusados por el crimen del exfuncionario argentino en Río de Janeiro

Da Silva Vicente está señalado como el presunto autor de los disparos que hirieron de muerte a Burlón el 12 de diciembre de 2024, cuando el exfuncionario ingresó por error a una favela mientras seguía las indicaciones del GPS tras visitar el Cristo Redentor.

El operativo que terminó con su captura comenzó cuando la Policía Militar identificó el vehículo que un grupo de delincuentes utilizaba para cometer robos en la zona. Al intentar interceptarlos, los sospechosos abrieron fuego y se produjo una persecución que culminó con la detención.

Gastón Burlón falleció en Río de Janeiro. Gastón Burlón falleció en Río de Janeiro.

Durante el procedimiento, da Silva Vicente resultó herido y fue trasladado al Hospital Municipal Souza Aguiar. Las autoridades informaron que otro de los involucrados, quien posee once antecedentes penales, también fue internado.

La investigación por el homicidio de Burlón había avanzado en diciembre pasado, cuando la Policía identificó a cuatro sospechosos: Cláudio Augusto dos Santos, Tiago de Oliveira, Raphael Corrêa Pontes y el propio Sandro da Silva Vicente.

Sin embargo, en ese momento el juez de turno, Orlando Eliazaro Feitosa, no ordenó las detenciones al considerar que no se trataba de una situación urgente. En su resolución sostuvo que, pese a la gravedad de los hechos, el caso debía ser evaluado por el tribunal natural y no por el juzgado de turno.

asi-quedo-el-auto-en-el-que-iba-gaston-burlon-junto-a-su-familia-foto-gentileza-infochucao-AFNSUIROE Así quedó el auto en el que iba Gastón Burlón junto a su familia.

Burlón, de 51 años, recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, cuando transitaba en su Volkswagen Taos por una zona cercana al Morro dos Prazeres, en el barrio de Santa Teresa, área señalada por medios locales como bajo dominio del Comando Vermelho.

El exfuncionario había salido del Cristo Redentor junto a su familia cuando el GPS lo desvió hacia una calle que conduce a esa comunidad. En la Rua Cândido de Oliveira fue interceptado por delincuentes armados.

Tras los disparos, el vehículo impactó contra una pared. En el interior viajaban su pareja, Nadia Loza, secretaria de Turismo de la provincia de Salta, y sus hijos, quienes resultaron ilesos.

Burlón permaneció internado en estado crítico durante un mes. Finalmente, murió el 13 de enero de 2025 como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque.

Con la detención de da Silva Vicente, la causa sumó su primer arresto vinculado directamente con el homicidio del exfuncionario argentino, mientras continúa la búsqueda y definición de la situación procesal de los otros sospechosos identificados.