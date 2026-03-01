Último Primer Día: controles exigentes para los colegios de CABA

upd Los colegios de CABA estarán exigentes en este comienzo del ciclo lectivo 2026.

Ante el ritual de los alumnos de quinto año, que suele incluir festejos por la noche y consumo de alcohol, las autoridades determinaron que aquellos estudiantes que se presenten en condiciones inapropiadas no podrán quedarse en los colegios. La medida establece que quienes lleguen con signos de ebriedad o bajo efectos de sustancias no solo tendrán prohibido el ingreso al aula, sino que también se les computará una falta en su registro de asistencia.

La resolución, que entra en vigencia este lunes 2 de marzo con el comienzo del ciclo lectivo secundario, también alcanza a quienes muestren conductas agresivas, posean bebidas alcohólicas u objetos peligrosos, o vistan de forma incompatible con el ámbito escolar. En estos casos, las escuelas deberán resguardar al menor en un espacio seguro bajo supervisión adulta mientras se comunica a la familia para que lo retire. Además, se labrará un acta detallando lo sucedido y, de detectarse riesgos para la salud, se dará intervención inmediata al SAME para su asistencia profesional.

Este endurecimiento de las normas coincide con una actualización general del régimen de asistencias en el nivel secundario porteño. A partir de ahora, se redujo de 25 a 20 la cantidad máxima de faltas permitidas por año, tanto en escuelas públicas como privadas.

El nuevo sistema también fija un tope de cinco inasistencias injustificadas por bimestre y establece una evaluación de la regularidad cada dos meses. Con estas medidas, la cartera educativa busca garantizar el normal desarrollo de las jornadas escolares y desalentar conductas que pongan en riesgo la integridad de los alumnos en una fecha que suele generar preocupación.