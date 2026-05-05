Fuerte cruce en redes: Coscu apuntó contra Marcos Galperin tras su polémica postura sobre los jubilados

Lejos de quedarse en una sola respuesta, el streamer redobló la crítica en otra publicación: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”.

Embed Pero como siendo una de las personas con mas guita del pais te vas a reir de una jubilada?

eran otras epocas, quizas en aquel entonces mantenia una familia siendo ama de casa... — Coscu (@Martinpdisalvo) May 3, 2026

La polémica creció aún más cuando Galperin decidió responder. “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”, escribió en su cuenta oficial, y agregó: “La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que sí trabajaron y aportaron”.

Embed La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que si trabajaron y aportaron. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) May 4, 2026

El mensaje no solo intensificó el enfrentamiento con Coscu, sino que amplificó el debate en torno al sistema previsional argentino, especialmente en lo que respecta a las moratorias que permitieron el acceso a una jubilación a millones de personas sin los aportes completos.

Tras esa respuesta, Coscu volvió a contestarle con ironía: “Cómo te gusta el quilombo Galperinardo”, alimentando la viralización del intercambio.

Otras reacciones en redes

El episodio generó una catarata de reacciones en redes sociales, con posiciones muy marcadas. Algunos usuarios respaldaron al empresario y señalaron que su planteo apunta a una discusión estructural del sistema previsional. “Se ríe de la manipulación política, no de la señora”, escribió un usuario. Otro agregó: “La jubilación es un sistema contributivo, lo que dice no es mentira”.

Sin embargo, una gran cantidad de comentarios cuestionaron el tono de Galperin y lo acusaron de falta de empatía. “No podés reírte de alguien que no llega a fin de mes”, fue una de las respuestas más repetidas. Otros fueron más duros: “Podés tener razón en lo técnico, pero estás completamente desconectado de la realidad”.

Entre las voces públicas que se sumaron al debate estuvo la periodista Nancy Pazos, quien criticó al empresario desde su cuenta: “Se nota que a vos te crió una niñera. Ser una mujer tradicional del patriarcado no te convierte en ‘kuka’. Te delata como oprimida. Ni siquiera se da cuenta de todo lo que trabajó para criar a sus hijos”.

También el periodista Pablo Duggan se expresó con dureza: “Che Galperin, te robaron por dentro y te dejaron la guita...”.

El intercambio dejó al descubierto no solo diferencias ideológicas, sino también una discusión de fondo sobre el valor del trabajo no remunerado, especialmente el doméstico, y su reconocimiento dentro del sistema previsional.

En paralelo, el contexto económico le dio aún más sensibilidad al tema. La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y las dificultades para acceder a medicamentos son reclamos recurrentes entre los adultos mayores, lo que explica la rápida amplificación del caso.

Así, lo que comenzó como una simple reacción en redes sociales terminó convirtiéndose en un debate público más amplio, en el que se cruzan cuestiones económicas, sociales y políticas, con fuerte impacto en la opinión pública.