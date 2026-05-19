Ezeiza: decomisan más de 700 animales marinos provenientes de África

La Aduana halló un cargamento con 721 peces e invertebrados enviados desde Kenia con fines comerciales. Temaiken montó un operativo para salvar a los animales.
La Aduana decomisó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un cargamento de más de 700 animales marinos que llevaban más de cinco días encerrados desde que fueran enviados desde Kenia, África, hacia la Argentina para ser comercializados.
Tras la incautación, la Fundación Temaiken dispuso un operativo de más de 24 horas para rescatar los ejemplares de 102 especies de peces e invertebrados marinos, como peces globo, peces león y estrellas de mar.
"Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia, ya que permanecieron durante días dentro de bolsas y cajas", indicaron desde la Fundación Temaiken.
El operativo ocurrió en la Terminal de Cargas del Aeropuerto Internacional de Cargas, donde llegó un envío procedente de Kenia, en el este de África, que la Dirección General de Aduanas (DGA) consideró sospechoso.
La División Control y Fiscalización Simultánea detectó el verdadero contenido del considerable bulto: 721 ejemplares de peces e invertebrados marinos que llevaban 120 horas en condiciones críticas desde su salida desde África.
Se trataba de 355 peces y 366 invertebrados marinos de 102 especies distintas: peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar, entre otras. Todos estaban dispuestos en 33 bultos que tenían un peso conjunto de 538 kilos.
Luego de varios días de viaje y horas retenidos en la terminal de cargas, muchos llegaron muertos y otros presentaban severos signos de estrés fisiológico y shock.
"Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia, ya que permanecieron durante días dentro de bolsas y cajas de traslado hasta que pudo concretarse el rescate", diagnosticó Cristian Gillet, director del área de fauna de la Fundación Temaiken.
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