Ezeiza: decomisan más de 700 animales marinos provenientes de África

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La División Control y Fiscalización Simultánea detectó el verdadero contenido del considerable bulto: 721 ejemplares de peces e invertebrados marinos que llevaban 120 horas en condiciones críticas desde su salida desde África.

Se trataba de 355 peces y 366 invertebrados marinos de 102 especies distintas: peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar, entre otras. Todos estaban dispuestos en 33 bultos que tenían un peso conjunto de 538 kilos.

Luego de varios días de viaje y horas retenidos en la terminal de cargas, muchos llegaron muertos y otros presentaban severos signos de estrés fisiológico y shock.

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"Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia, ya que permanecieron durante días dentro de bolsas y cajas de traslado hasta que pudo concretarse el rescate", diagnosticó Cristian Gillet, director del área de fauna de la Fundación Temaiken.