Causa Maradona: Leopoldo Luque declararía por séptima vez

Los magistrados no dieron lugar al planteo y Gaig explicó tras un cuarto intermedio: “Se mantiene el criterio general de que los imputados pueden declarar libremente. Pero no pueden abrir indirectamente el examen de un testigo o de un perito que ya declaró”.

Declaran los médicos de la Clínica Olivos

Además, según informaron fuentes judiciales, el jefe de terapia intensiva del sanatorio Olivos, Fernando Villarejo; el neurocirujano que intervino al paciente, Pablo Rubino; y el jefe de cardiología del nosocomio, Sebastián Nani, testificarán sobre la última internación antes del traslado al barrio cerrado San Andrés, en Tigre.

El hematoma subdural fue detectado en la Clínica Ipensa de La Plata y Diego fue derivado al centro asistencial de Vicente López para la cirugía.