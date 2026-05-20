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Causa Maradona: Leopoldo Luque declararía por séptima vez

Se espera que compadezca el neurocirujano, acusado de la muerte de Diego Armando Maradona. También será el turno de tres médicos de la Clínica Olivos.

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, declararía este jueves por séptima vez en el juicio por la muerte del célebre futbolista, al tiempo que tres médicos de la Clínica Olivos prestarán testimonio acerca de la operación por el hematoma subdural.

El exmédico de cabecera de "El Diez" comparecería nuevamente ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, a fin de refutar los dichos de los peritos forenses Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasaniti, encargados de la autopsia, y del médico Mario Schiter, veedor de la necropsia y facultativo que acompañó a Maradona en Cuba.

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Luque se aprestaba para declarar este martes luego de Jana, una de la shijas de Maradona, pero hubo un cambio de planes a último momento y el psicólogo Carlos Díaz comenzó a responder preguntas de su defensor Diego Olmedo, en tanto que el abogado querellante Eduardo Ramírez solicitó al tribunal limitaciones en el testimonio del imputado para que deje de incurrir en supuestas "divagaciones".

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Los magistrados no dieron lugar al planteo y Gaig explicó tras un cuarto intermedio: “Se mantiene el criterio general de que los imputados pueden declarar libremente. Pero no pueden abrir indirectamente el examen de un testigo o de un perito que ya declaró”.

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Declaran los médicos de la Clínica Olivos

Además, según informaron fuentes judiciales, el jefe de terapia intensiva del sanatorio Olivos, Fernando Villarejo; el neurocirujano que intervino al paciente, Pablo Rubino; y el jefe de cardiología del nosocomio, Sebastián Nani, testificarán sobre la última internación antes del traslado al barrio cerrado San Andrés, en Tigre.

El hematoma subdural fue detectado en la Clínica Ipensa de La Plata y Diego fue derivado al centro asistencial de Vicente López para la cirugía.

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