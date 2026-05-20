El caso del financista de la AFA también alcanza al tenis argentino

Se habla de superposición de roles, como dirigentes, por un lado, y como autoridades y accionistas de la empresa Banfileños S.A, por otro. La fiscal argumenta que Federico José Spinosa (era secretario; hermano de Eduardo) y Uzquiza (desde el control de la tesorería) aportaron la firma y la autoridad para consolidar dichos movimientos abusivos. Y que, Oscar Fabián Tucker, que se desempeñaba como vicepresidente primero, garantizó la continuidad política y legal para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, se habría montado un esquema para desviar los ingresos y recursos financieros legítimos del club hacia cuentas particulares administradas por los propios dirigentes, evitando que esos fondos ingresaran formalmente a las arcas de la entidad.

Uzquiza, tesorero de Banfield durante la gestión presidencial de Spinosa y, también, en la de Lucía Barbuto (entre 2018 y 2021), enfrenta cargos por los presuntos delitos de “asociación ilícita en calidad de miembro, en concurso real con el delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor”. Actual dirigente de la AAT, fue citado a indagatoria el 24 de junio, a las 10. También serán indagados Federico Spinosa y Tucker.

La citación judicial abre un escenario de incertidumbre y tensión en la cúpula del tenis argentino. Hasta el momento, la conducción que encabezan Agustín Calleri y Mariano Zabaleta proyectaba la continuidad de Uzquiza en el cargo de tesorero para el próximo consejo directivo.