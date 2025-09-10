Hablaron los compañeros de la adolescente que fue armada a una escuela Mendoza

Algunos estudiantes relataron que la chica era objeto de burlas por su forma de vestir y sus rasgos físicos, como sus cejas pobladas. También señalaron que antes del incidente quería hablar con una profesora, lo que refleja su angustia y necesidad de ser escuchada.

Por orden judicial, no se pueden publicar imágenes ni información que identifique a la menor, su familia o la escuela.

El caso evidencia la importancia de prevenir el acoso escolar y garantizar que los estudiantes cuenten con apoyo y protección frente a situaciones de violencia.

Pánico en la escuela

La adolescente de 14 años .cuya identidad se mantiene en reserva para su protección- se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y efectuó tres disparos. En el lugar se desarrolla un amplio operativo y hasta el momento (15.00) no se registraron heridos.

De acuerdo a la información de medios locales, este miércoles una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos tres disparos al aire.

Aseguran que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es comisario de la Policía de Mendoza.

En el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.