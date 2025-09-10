Hablaron los compañeros de la adolescente que fue armada a una escuela Mendoza

Algunos estudiantes relatan que la adolescente de 14 años sufría acoso constante y que quería hablar con una profesora antes del incidente.
Los compañeros de la adolescente de 14 años que este martes fue armada a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, Mendoza, contaron que la niña sufriría maltratos sistemáticos, tanto por parte de sus compañeros como, según indicios, en su entorno familiar.
Algunos estudiantes relataron que la chica era objeto de burlas por su forma de vestir y sus rasgos físicos, como sus cejas pobladas. También señalaron que antes del incidente quería hablar con una profesora, lo que refleja su angustia y necesidad de ser escuchada.
Por orden judicial, no se pueden publicar imágenes ni información que identifique a la menor, su familia o la escuela.
El caso evidencia la importancia de prevenir el acoso escolar y garantizar que los estudiantes cuenten con apoyo y protección frente a situaciones de violencia.
La adolescente de 14 años .cuya identidad se mantiene en reserva para su protección- se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y efectuó tres disparos. En el lugar se desarrolla un amplio operativo y hasta el momento (15.00) no se registraron heridos.
De acuerdo a la información de medios locales, este miércoles una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos tres disparos al aire.
Aseguran que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es comisario de la Policía de Mendoza.
En el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).
A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.
comentar