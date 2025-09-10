Arriba el primer avión con argentinos deportados por Trump

El gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscaron infructuosamente mantener el operativo en secreto, pero la medida fue dada a conocer este miércoles.

La Argentina no protestaría como lo hicieron otros gobernantes, pero lo cierto es que el país fue colocado en el mismo lugar que Brasil y Venezuela por la administración republicana de los Estados Unidos.

Los deportados llegarán en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International.

Todos están acusados de importantes infracciones a la ley federal de los Estados Unidos, tales como delitos migratorios, robos y violaciones.

El vuelo hará escalas en Bogotá y en Belho Horizonte (Brasil), con destino final Ezeiza, de acuerdo con una investigación que firma la periodista Natasha Niebieskikwiat.

La cantidad de deportados argentinos estaría en el número de 16, según pudo establecer el diario argentino.

Hasta el momento, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, pero todo se mantuvo en secreto, agrega el informe.

Omni Air International es la aerolínea chárter estadounidense, contratada especialmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para realizar vuelos de repatriación. El avión tiene capacidad para 247 pasajeros, según afirma un artículo de Avianciononline, que también habla del vuelo de repatriación que se llevará a cabo esta semana y que incluirá a un grupo de argentinos.