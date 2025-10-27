Comienza ExpoRodanteAr, un clásico para los amantes del estilo de vida viajero

Se trata de la exposiciòn más grande de Argentina dedicada al universo de los motorhomes, casas rodantes, tráileres y el turismo itinerante.

El director de la muestra y creador del canal de Youtube AutocampingTV, Marcelo Pistorio, impulsa el autocampismo desde hace más de 16 años y, desde hace 4, puso en marcha un sueño personal: crear una comunidad rodante que nucleara a todos aquellos apasionados por esa forma de viajar.

“Queríamos crear un espacio para los que amamos viajar, donde estén la mejores empresas del rubro, lo último en tecnología y que cada charla, cada encuentro y cada bocinazo nos recordara que somos muchos los apasionados por esta forma de vida”, explica.

A la hora de pensar en las vacaciones, este tipo de vehículos como la casa rodante o el motorhome, ofrecen una nueva alternativa no sólo en cuanto a la tecnología y el confort sino también a la posibilidad de manejar libremente los destinos y los horarios que se quieran elegir.

Es una experiencia que combina aspiraciones personales con el deseo de hacer turismo de forma segura, autónoma y sostenible, en un espacio donde convergen aventureros, fanáticos del van life y turistas que hallan en esta propuesta un punto de encuentro, inspiración e información.

“Para los que viven en una rutina de oficina o de fábrica, la casa rodante es la única forma de tomar contacto con algo que no se vive a diario”, detalla Pistorio.

Más allá de ser federal, el salón ExpoRodanteAR también es una propuesta con proyección internacional que ha recibido visitantes de España, Alemania, Italia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, entre otros países que buscan recorrer la Argentina de un modo distinto y seguro.

El perfil del público es netamente familiar y solidario, ya que la comunidad rodantera es básicamente un estilo de vida, ambientalista, respetuoso, colaborativo y por sobre todo ávido de conocer culturas y lugares.

Expo RodanteAR impulsa un estilo de vida y a una comunidad que crece a gran velocidad. Actualmente, este sector turístico es el que más creció post pandemia y se ha convertido en una tendencia en los principales países del mundo, por eso ExpoRodanteAr también es parte del calendario de ferias que son reconocidas a nivel mundial gracias a la inversión que año tras año se hace desde la organización para difundir la marca en distintos eventos internacionales.