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Hoy "La noche de la UBA": subasta de famosos a beneficio del hospital de Clínicas

Duki, Bizarrap, Abel Pintos, Ciro Martinez, Gaspar Benegas, Milo Lockett y otras personalidades se suman con donaciones de objetos personales para la subasta a beneficio del hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires.

Este 12 de noviembre a las 20 horas en la Facultad de Derecho se realizará la primera edición de “La Noche de la UBA”, una iniciativa que convoca a toda la sociedad para apoyar, cada año, un objetivo solidario diferente vinculado a la Universidad. En esta oportunidad, el propósito será equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Para lograrlo, durante el evento se subastarán objetos donados por reconocidas personalidades que se sumaron a colaborar, entre las que se encuentran deportistas y artistas. Mirá sus testimonios:

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