La UBA subastará camisetas de la Selección Argentina y otros deportistas para ayudar al Hospital de Clínicas

El evento será el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho y reunirá prendas y objetos de figuras del deporte argentino. Lo recaudado permitirá financiar tecnología médica de última generación.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el próximo 12 de noviembre la primera edición de “La Noche de la UBA”, un evento benéfico que tendrá como objetivo recaudar fondos para incorporar una plataforma robótica quirúrgica de última generación al Hospital de Clínicas José de San Martín. Para conseguirlo, se subastarán camisetas, guantes y otros objetos donados por reconocidas figuras del deporte argentino, entre ellas Lionel Messi, Franco Colapinto y la Generación Dorada del básquet, además de futbolistas de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022.
La iniciativa se desarrollará a partir de las 20 en la Facultad de Derecho y busca convocar a la sociedad para colaborar con una necesidad concreta del sistema público de salud. La propuesta tendrá continuidad anual, con un objetivo solidario diferente en cada edición, aunque siempre vinculado con el fortalecimiento de la Universidad. En esta primera convocatoria, la recaudación estará destinada a financiar un equipamiento que permitirá ampliar las capacidades quirúrgicas del Hospital de Clínicas y mejorar la atención de sus pacientes.
Entre los artículos que formarán parte de la subasta se encuentra una gorra firmada por Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, y los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina. También se ofrecerán camisetas de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Cristian “Cuti” Romero, además de una casaca de River firmada por los futbolistas del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. La colección incluirá, además, una camiseta de Boca firmada por sus jugadores y perteneciente a Leandro Paredes.
El básquet también tendrá un lugar destacado entre las donaciones, con camisetas de Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, dos integrantes de la histórica Generación Dorada. A esos objetos se sumará una camiseta de Néstor Craviotto correspondiente a la Selección argentina de 1993. Parte de los artículos podrá adquirirse durante la actividad presencial, mientras que otros estarán disponibles mediante una subasta en línea, con el propósito de permitir la participación de personas que no puedan asistir a la Facultad de Derecho.
El equipamiento que busca incorporar la UBA es una plataforma robótica diseñada para realizar intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas y de alta complejidad. El sistema utiliza instrumentos articulados de gran precisión y visualización tridimensional de alta definición, herramientas que permiten mejorar el control durante los procedimientos. Su incorporación apunta a reducir complicaciones, favorecer recuperaciones más rápidas y ampliar la capacidad de respuesta del hospital ante intervenciones que requieren tecnología especializada.
La adquisición también tendrá impacto en la formación de profesionales, ya que permitirá capacitar a médicos y técnicos en el uso de herramientas quirúrgicas avanzadas. El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, además de participar en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud. La incorporación de esta tecnología busca fortalecer tanto la atención médica como la actividad académica y científica que desarrolla la institución.
La convocatoria estará abierta a quienes quieran colaborar de distintas maneras: mediante donaciones económicas por cualquier monto, sin un mínimo establecido; a través de aportes como sponsors o con la compra de entradas para asistir al encuentro. La primera edición de “La Noche de la UBA” se realizará el jueves 12 de noviembre, desde las 20, en la Facultad de Derecho. Además, la subasta virtual permitirá que los interesados puedan participar desde distintos puntos del país y contribuir con la compra del equipamiento para el Hospital de Clínicas.
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