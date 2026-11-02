La UBA subastará camisetas de la Selección Argentina y otros deportistas para ayudar al Hospital de Clínicas

El equipamiento que busca incorporar la UBA es una plataforma robótica diseñada para realizar intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas y de alta complejidad. El sistema utiliza instrumentos articulados de gran precisión y visualización tridimensional de alta definición, herramientas que permiten mejorar el control durante los procedimientos. Su incorporación apunta a reducir complicaciones, favorecer recuperaciones más rápidas y ampliar la capacidad de respuesta del hospital ante intervenciones que requieren tecnología especializada.

La adquisición también tendrá impacto en la formación de profesionales, ya que permitirá capacitar a médicos y técnicos en el uso de herramientas quirúrgicas avanzadas. El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, además de participar en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud. La incorporación de esta tecnología busca fortalecer tanto la atención médica como la actividad académica y científica que desarrolla la institución.

La convocatoria estará abierta a quienes quieran colaborar de distintas maneras: mediante donaciones económicas por cualquier monto, sin un mínimo establecido; a través de aportes como sponsors o con la compra de entradas para asistir al encuentro. La primera edición de “La Noche de la UBA” se realizará el jueves 12 de noviembre, desde las 20, en la Facultad de Derecho. Además, la subasta virtual permitirá que los interesados puedan participar desde distintos puntos del país y contribuir con la compra del equipamiento para el Hospital de Clínicas.