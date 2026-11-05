La UBA realizó la Marcha de las Velas frente a Tribunales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Docentes, estudiantes y trabajadores reclamaron por los recursos destinados a la educación superior con una movilización que terminó con una clase pública y velas encendidas frente al Palacio de Justicia.

La defensa de la educación pública volvió a ocupar las calles porteñas. Docentes, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protagonizaron la Marcha de las Velas, una movilización que partió desde Plaza Houssay y tuvo como destino el Palacio de Tribunales.