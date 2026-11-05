La UBA realizó la Marcha de las Velas frente a Tribunales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Docentes, estudiantes y trabajadores reclamaron por los recursos destinados a la educación superior con una movilización que terminó con una clase pública y velas encendidas frente al Palacio de Justicia.
La defensa de la educación pública volvió a ocupar las calles porteñas. Docentes, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protagonizaron la Marcha de las Velas, una movilización que partió desde Plaza Houssay y tuvo como destino el Palacio de Tribunales.
La protesta tuvo como principal objetivo reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que, según los convocantes, el Gobierno Nacional mantiene sin cumplir desde hace más de un año, pese a los respaldos obtenidos en los ámbitos legislativo y judicial.
La iniciativa fue impulsada por las representaciones gremiales de ADUBA, APUBA y FUBA. También se sumaron autoridades universitarias y representantes de la Federación Universitaria Argentina, en una convocatoria que reunió a distintos sectores de la comunidad académica.
Una vez frente a Tribunales, la jornada continuó con una actividad educativa abierta. El profesor Christian Cao y el abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli estuvieron al frente de una clase pública dedicada al Derecho Constitucional.
El cierre estuvo marcado por un gesto simbólico: los participantes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y dejaron sus velas encendidas frente al Palacio de Justicia, como parte del reclamo por el financiamiento de las universidades.
comentar