Las cinco misas más convocantes: León XIV puso a la Argentina en el ranking

León XIV en Luján.

En el cuarto lugar aparece otra celebración encabezada por Francisco, en la la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013. En la playa de Copacabana se congregaron unos 3,2 millones de fieles.

El quinto puesto vuelve a tener a León XIV como protagonista. El lunes pasado, el Pontífice reunió a unos 2,5 millones de personas en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, durante una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles.

León XIV cerró su visita a la Argentina

El Papa León XIV finalizó este miércoles su histórica visita luego de 39 años de ausencia de un Sumo Pontífice en el país, con la que renovó la fe de millones de seguidores que se concentraron en el Palermo, Córdoba y Luján, donde además homenajeó y citó en varias ocasiones a su antecesor, el argentino Francisco (Jorge Bergoglio).

Fueron más de tres jornadas emocionantes que vivió la Argentina, que -feriados mediante para la ocasión- casi que se paralizó ante un evento de semejante magnitud.

La presencia de Robert Prevost en el país, que hasta hace días estuvo en duda por la reciente operación que atravesó para que le removieran un tumor en el pulmón a sus 71 años, incluyó tres multitudinarias misas y otras actividades, entre las que se destacaron sus visitas al Cottolengo de Don Orione de Claypole y la cárcel de Villa Devoto.

En los distintos mensajes que pronunció, León XIV hizo hincapié en la situación de los pobres, los enfermos, los migrantes, los presos y el mundo laboral, con énfasis en los desafíos que trae el uso dela inteligencia artificial (IA).

Además, sus palabras hicieron foco en la importancia de la familia, una Iglesia abierta a todos, sin excluidos, y en pos de la unidad por encima de las diferencias, con la solidaridad como compromiso cotidiano. Y alertó sobre el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones como parte de los males de este tiempo.

También rindió homenaje a los santos y beatos vinculados con la historia argentina, entre ellos San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula.