Informe: los bajísimos sueldos de los docentes universitarios

Una indignante escala salarial

Si bien es cierto que el conjunto de la sociedad argentina gana bajos salarios, los docentes universitarios se encuentran entre los trabajadores peor pagos del país.

El docente con el mejor salario, titular de cátedra y con dedicación exclusiva, gana 1.582.283 pesos, lo cual es solo unos 150 mil pesos por encima de la canasta básica para una familia tipo. Debe tenerse en cuenta que un profesor que llegar a la titularidad de una materia tiene una trayectoria profesional y académica de excelencia y que en la actividad privada su sueldo supera los 6 millones de pesos mensuales. Por ello, varios docentes que se desempeñaban en universidades públicas ya se encuentran dictando cátedra en instituciones privadas.

En la base de la escala salarial del sector se encuentra el ayudante de cátedra de segunda con dedicación simple, que gana $177.117,18 cifra con la que no cubre los gastos de transporte necesarios para llegar a su lugar de trabajo.

A partir de allí, el profesional ayudante de cátedra con dedicación simple puede llegar a ganar un máximo de $ 351.995,41.

Los cargos con dedicación exclusiva van de $885.590,04 a $1.582.283,34.

Una situación similar padecen los no docentes universitarios cuyos salarios son tan bajos como los de los docentes.

Foto archivo - 23 de abril de 2024 . Primera Marcha Universitaria - Plaza de Mayo

MARCHA UNIVERSITARIA.jpg El frente gremial universitario realizará una gran marcha cuando se trate el veto de Milei.

La caída del poder adquisitivo

De acuerdo con cálculos privados, desde que asumió el Gobierno libertario en diciembre de 2023, el poder adquisitivo de los docentes y no docentes de las universidades nacional acumulan una pérdida del orden del 35 por ciento.

Esas mismas fuentes estimaron que para se recupere -sin mejora- el valor del salario del último mes de 2023, debería otorgarse a los trabajadores universitarios un aumento del orden del 53 por ciento sobre los sueldos actuales.